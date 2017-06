La Universidad CEU San Pablo entrega los certificados de los programas que desarrolla con la Universidad de Chicago

Etiquetas

La Universidad CEU San Pablo ha celebrado este lunes 12 de junio el acto académico de entrega de los certificados en 'Clinical Trials Management And Regulatory Compliance' de Farmacia y en 'International Political Economy' de Economía, que desarrolla con la colaboración de la Universidad de Chicago, según ha informado la universidad.

En el acto han participado el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Jesús Paul; la vicerrectora asociada de la Graham School de Chicago, Mary Daniels; y el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Christopher P. Quade, el cual se ha mostrado "encantado" de que este tipo de colaboraciones entre universidades permita a los estudiantes de ambos países encontrar la "mejor formación posible" para sus futuras carreras profesionales.

Durante el acto, la alumna Sofía Radley, como conmemoración del décimo aniversario del programa de Farmacia, ha recordado a las anteriores promociones y a dirigido unas palabras de enhorabuena a los recién graduados. Además, los alumnos Paula Escusol y Arturo Mombiedro han leído un discurso sobre lo que ha supuesto esta experiencia para ellos.

El acto ha sido clausurado por el rector de la universidad, Antonio Calvo, que ha destacado que es un "orgullo" colaborar con una de las universidades más prestigiosas "no sólo de Estados Unidos, sino del mundo", y se ha mostrado agradecido a los padres por la confianza depositada en la universidad para "educar y aportar valores a sus hijos".

Los alumnos del programa 'Clinical Trials Management And Regulatory Compliance' para el grado de Farmacia o el grado simultáneo de Farmacia y Biotecnología; y el 'International Political Economy', dirigido a los alumnos de Ciencias Económicas y Políticas, reciben clases de profesores de Chicago con la metodología de la universidad americana y, durante el último año, realizan una estancia de tres meses en la Graham School The University of Chicago.

Durante la semana del 12 al 16 de junio, tres profesores de la Universidad de Chicago impartirán clases en la Facultad de CC. Económicas de la Universidad CEU San Pablo. Concretamente, el profesor Kotoro Yoshida impartirá el módulo 'Macroeconomics'; el doctor Paul Poast el módulo 'Political Risk Analisis' y el doctor Matthias Staisch el módulo 'International Organizations'.

Posteriormente, desde el 10 hasta el 21 de julio, profesores de la Universidad de Chicago impartirán los módulos de los programas 'Clinical Trials Management' y 'Bussiness of Biotechnology' en la Facultad de Farmacia.