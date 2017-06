La innovación en periodismo, a debate por 200 expertos en el XXIII Congreso de la Sociedad Española de Periodística

Etiquetas

Más de 200 expertos analizarán la transformación que experimentan los medios de comunicación y las claves para desarrollar un periodismo de calidad que sea viable e innovador en el XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, organizado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

El congreso 'Mediamorfosis. Perspectivas sobre la innovación en Periodismo' se desarrollará los días 9 y 10 de junio en Elche y reunirá a profesores de las Facultades de Periodismo.

Los 200 participantes proceden de ocho países (México, Ecuador, Brasil, Austria, Reino Unido, Portugal, Taiwán y España), pertenecen a 37 universidades y presentarán 92 ponencias.

Esta reunión científica, coordinada por el equipo de profesores del Máster de Innovación en Periodismo de la UMH, analizará la transformación que experimentan los medios y las claves para desarrollar un periodismo de calidad que sea viable e innovador.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Lucy Küng, investigadora del Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism. La clausura contará con el profesor José Luis Rojas Torrijos, de la Universidad de Sevilla, quien hablará de innovación en el periodismo deportivo.

En las ponencias sobre producción de contenidos y nuevas narrativas se tratará el diseño de la prensa gratuita digital en los dispositivos móviles, la aplicación de las narrativas inmersivas, las aportaciones de la realidad virtual al periodismo, casos exitosos del uso de narrativas transmedia, el big data como fenómeno sociocultural, la gamificación del contenido periodístico o los laboratorios de periodismo en España.

En las ponencias sobre canales de distribución, redes sociales y audiencias activas se abordará la innovación radiofónica en las pantallas a través de las apps de las principales cadenas, el consumo de noticias online en España, cómo medir el valor basado en el consumidor de las marcas periodísticas y el uso de bots como servicio de noticias y de conectividad emocional con las audiencias.

Las sesiones plenarias se retransmitirán por streaming vía la cuenta de Twitter @periodismoUMH y podrá seguirse en las redes con la etiqueta #SEPUMH.