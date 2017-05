Más de 40 actividades en los Cursos de Verano 2017 de la UCLM que comienzan el próximo 6 de junio

Etiquetas

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha programado 40 actividades para la trigésima edición de los Cursos de Verano, según ha señalado durante su presentación la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad regional, María Ángeles Zurilla. Esta nueva edición se extenderá desde el 6 de junio hasta el 29 de septiembre.

Acompañada por la directora académica de la Universidad regional, Isis Saiz, ha asegurado que este programa se ha elaborado con el objetivo de favorecer el encuentro de especialistas de distintas materias y disciplinas con el fin de intercambiar ideas y teorías que generen un debate que propicie la participación activa del alumnado.

Como en años anteriores, la calidad, la actualidad y la ampliación de conocimientos marcarán las actividades programadas. En este sentido, ha apuntado que a pesar de estar concebidos como actividad académica, los Cursos de Verano de la UCLM pretenden dar respuesta y plantear nuevos interrogantes sobre temas políticos, sociales, científicos y culturales, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Durante este periodo, estas actividades se desarrollarán, además de en las sedes de la Universidad regional, en localidades como Almagro, Calzada de Calatrava, Villarrubia de los Ojos, Campo de Criptana, Almadén, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Tarancón y Minglanilla.

De los cursos programados, nueve se celebrarán en la provincia de Albacete: Adicción y percepción social del consumo; Los objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030: propuestas dirigidas a transformar nuestro mundo; Ajedrez en el aula; Un mundo en cambio ¿Cómo cambia la Universidad y el sistema educativo?; Retos y nuevas oportunidades para el fomento de las energías renovables en España; Cultura, arte y discapacidad; Taller práctico de impresión 3D; Summer School on Hight-Performance Interconnection Networks for HPC and Data Center Towards the Exascale an Big-Data Era; y Nuevas tecnologías para gestión sostenible del paisaje agroforestal y medio natural.

Los trece cursos que se han programado en la provincia de Ciudad Real son CLIL en la educación multilingüe: de la práctica a la reflexión. CIJL in multilingual education: from practice to reflection; El viñedo y el olivar en la cultura de La Mancha (Villarrubia de los Ojos); Avances en Biomedicina: nuevos retos en salud mental (Almagro); Viña y vino en Castilla-La Mancha (Campo de Criptana); Emprender o no emprender, esa es la cuestión (Tomelloso); Política y regulación de la energía en Europa; retos fiscales y estratégicos de la responsabilidad social empresarial; Sedes conventuales de órdenes Militares: Calatrava La Nueva (Calzada de Calatrava).

También se incluyen en esta provincia Rehabitar el paisaje III: La Mancha, arquitectura de excepción (Tomelloso); El futuro energético a través de las energías renovables y sistemas de almacenamiento (Almadén); El Derecho Global: una introducción a sus contenidos; Vino y comunicación: el caso de Denominación de Origen La Mancha (Alcázar de San Juan); y Economía romana en Castilla-La Mancha.

Asimismo, Cultura financiera y cultura empresarial: la nueva relación de los particulares con la banca; Leer y entender la poesía. Poesía, historia e ideología; Turismo idiomático y Español Lengua Extranjera (ELE); La nueva Ley de Contratos del Sector Público; Últimos avances en el tratamiento del síndrome metabólico; Protección del consumidor-deudor hipotecario: realidad y perspectivas de futuro; Impacto intelectual del II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura 1937: Valencia-Madrid* y Minglanilla (Minglanilla); Territorio vitivinícola y medio ambiente (Tarancón); Comunicar la ciencia; Vino y comunicación: el caso de Denominación de Origen La Mancha; Actividad física y prevención en las etapas críticas del desarrollo humano: infancia y adolescencia; y Otros modelos del comisariado. Herramientas teórico-prácticas, son los cursos proyectados en Cuenca por la UCLM.

Por último, Toledo acogerá Las entidades locales y regionales ante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; La responsabilidad social y la riqueza socioemocional en las empresas familiares; Des-patriarcalizar la educación: experiencias desde la práctica docente y la formación del profesorado; Las ciudades Patrimonio de la Humanidad en perspectiva histórica; Calidad y eficacia en la Enseñanza Secundaria/Bachillerato/FP; Tolerancia frente a radicalización. Hacia una cultura de paz y tolerancia frente a la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo; y Responsabilidad y desarrollo social: el papel fundamental de las empresas (Talavera de la Reina).

Organizados por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, las inscripciones podrán formalizarse en las unidades de Extensión de cada campus o en https://cursosdeverano.uclm.es