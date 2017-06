La bonificación en el pago de matrícula universitaria saldrá del presupuesto y será partida adicional a lo que ya recibe

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que las bonificaciones de hasta el 99 por ciento del coste de la carrera universitaria a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del curso se empezará a aplicar el próximo mes de septiembre y los fondos para ello saldrán de los presupuestos de la Junta y será una partida adicional a lo que ya reciben las universidades andaluzas.

En declaraciones a los periodistas en Aznalcóllar (Sevilla), Díaz ha precisado que en septiembre se abonará esa bonificación y ha dejado claro que los fondos para esa medida "saldrán del presupuesto de la Junta y serán adicionales a lo que ya reciben las universidades". Ha apuntado que esa media puede afectar a 30.000 alumnos en Andalucía a partir de septiembre.

La presidenta de la Junta ha dejado claro que ella cree en esa media, recordando que ya lo defendió "hace unos días para toda España en las primarias de mi partido, y lo defiendo para Andalucía desde la responsabilidad como presidenta de la Junta de Andalucía".

"Hay que primar y premiar el esfuerzo, a quien se esfuerza, quien trabaja y quien aprueba", ha aseverado Díaz, quien cree que esta medida "garantiza la igualdad de oportunidades".

Díaz asegura que no quiere "ver a los jóvenes, hijos de obreros, que fueron sacados de las universidades en su día por un ministro indolente como José Ignacio Wert, que se inventó medio punto más" para poder acceder a bonificaciones.

La presidenta de la Junta asimismo ha recordado que Europa "camina en esa senda y en ese camino de premiar el esfuerzo, el talento y que la universidad pública sea gratuita para aquellos que se esfuerzan", y considera que "eso debe ir acompañado por un sistema potente de becas, de ayudas al alojamiento, manutención y transporte".

EVITAR RECURSO DEL GOBIERNO

Díaz ha explicado que aquellos que aprueben recibirán bonificaciones al 99 por ciento, "que es lo que permite la norma, pues el cien por cien de bonificación me lo recurriría el Gobierno central, como de costumbre, y me impediría poner sobre la mesa una norma que permitirá garantizar la igualdad de oportunidades y permitirá que miles de estudiantes puedan continuar sus estudios al margen de los ingresos económicos de sus padres y de los caprichos de algún ministro que no entendió que medio punto en algunas familias es un proyecto de vida completo".

A su juicio, noticias como el hecho de que 10.000 jóvenes tengan que devolver su beca con intereses "refuerzan que nosotros estamos en el camino".

Ha recordado que España "es uno de los países de Europa con las matriculas mas altas, y no somos los más ricos; Suecia, Alemania o Finlandia tienen matrículas más bajas, por lo que ello nos da el sentido de la medida y la necesidad de ponerla en marcha".

Cree que esta medida "es acogida con mucha esperanza por los alumnos, que ahora saben que tienen que estudiar y que vamos a premiar el esfuerzo y el talento".