La candidatura de Barcelona para la EMA pone en marcha su Comité de Apoyo

Contará con 80 profesionales que harán de "embajadores" de la EMA en Europa

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el conseller de Salud, Toni Comín, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han presidido este lunes en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) la primera reunión del Comité de Apoyo a la candidatura de Barcelona para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés).

El encuentro, que ha sido a puerta cerrada y sin atención a los medios, ha contado con una sesentena de miembros del comité que está formado por 80 profesionales del ámbito de la sanidad, del sector empresarial y de los medios de comunicación que serán "los embajadores" de la EMA en Europa, ha informado el Ministerio en un comunicado.

Entre las personalidades del comité destacan el director del PRBB, Jordi Camí; el investigador del Memorial Sloan Kettering Cancer Center Josep Baselga; los rectores de la Universtat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Pompeu Fabra (UPF) Margarita Arboix y Jaume Casals; el presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, y el presidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós.

También lo integran el oncólogo Josep Maria Tabernero; el director de El Mundo Catalunya, Àlex Salmon; el director de La Vanguardia, Màrius Carol; el director ejecutivo de ONU-Habitat, Joan Clos; el presidente del Gremi d'Hotelers de Barcelona, Jordi Clos; la directora de Esade, Eugenia Bieto, y el político Josep Antoni Duran, entre otros.

A través de un comunicado, la ministra, el conseller y la alcaldesa han destacado la "coordinación, lealtad y sintonía" que están manteniendo las tres administraciones para llevar adelante la candidatura de la EMA, que ya ha motivado un total de cuatro encuentros de las tres administraciones.

Los tres representantes políticos también han coincidido en su voluntad de querer convertir Barcelona "en la capital del medicamento de Europa", y han destacado el papel fundamental de la EMA como garante de la seguridad de los pacientes de la Unión Europea (UE).

Consideran que la sede de la EMA en Barcelona sería muy beneficiosa para el reconocimiento y prestigio que supondría para la ciudad, potenciando su relevancia en todo el sector sanitario, impulsando la ciudad en el sector de las ciencias de la salud, y reforzando las filiales de las compañías farmacéuticas, además de que supondría un dinamizador empresarial y tendría un importante impacto para el sector servicios de la ciudad.

"ALTAVOZ" DE LA CANDIDATURA

Dolors Montserrat ha remarcado el importante papel que juega el Comité de Apoyo "como representante de todos los ámbitos de la sociedad española, catalana y barcelonesa", como embajadores de la candidatura de España y Barcelona.

Ha añadido que es una de las propuestas más fuertes pero no se debe bajar la guardia, y ha recordado que no existe ningún criterio técnico por el que Barcelona no pueda ganar, además de reiterar su convencimiento de que es la mejor opción de todas las posibles.

La ministra ha pedido a los miembros del nuevo organismo que sean los portavoces de las fortalezas de la candidatura y que sirvan de "altavoz para que se pueda aprovechar esta oportunidad histórica".

Comín ha incidido en que "la sociedad civil aportará una gran potencia que nos permitirá llegar al final con todas las posibilidades", y también ha explicado que la EMA necesita a su lado un buen sistema de salud y de investigación y que los sistemas catalán y estatal cumplen con este requisito, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Colau ha subrayado la necesidad de "trabajar de forma coordinada para conseguir grandes objetivos como este" y ha puesto el acento en la apuesta de la ciudad por la EMA para reforzar un ámbito en el que es referente, como es la investigación y el sector sanitario, y porque la agencia es clave en el desarrollo de las próximas décadas.