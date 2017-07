Las ciencias sociales y la cultura protagonizan la quinta semana de actividad académica

Etiquetas

El ministro de Justicia y Rodríguez Zapatero inaugurarán sendos cursos

La cultura y las ciencias sociales serán las protagonistas en la quinta semana de actividad académica de los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que también se reflexionará sobre transformación digital, justicia, medio ambiente o ciencias puras. El ministro de Justicia, Rafael Catalán, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero inaugurarán sendos cursos este lunes.

Sobre la realidad europea y española en un periodo de cambio incierto, se debatirá en el seminario La socialdemocracia en el siglo XII (del 17 al 21 de julio). Rodríguez Zapatero inaugurará el curso en el que intervendrán, entre otros, el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, la exministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín y el presidente y fundador de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán.

El espacio cultural Iberoamericano (17 y 18 de julio) es sin duda uno de los encuentros ineludibles de la semana. Conducido por el director de la Filmoteca de Cantabria, Enrique Bolado, y por el patrono del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Miguel Ángel Cortés, esta tercera edición pretende acercarse y conocer la realidad iberoamericana a través de cuatro mesas redondas con figuras clave del sector.

El encuentro contará, entre otros, con personalidades como el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, el pintor Eduardo Arroyo (encargado del cartel de los Cursos Avanzados de la UIMP de este año), el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, el director de ARCO, Carlos Urroz, el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo y el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet.

Por su parte, el IV Encuentro Las empresas multilatinas y su impacto en el desarrollo de la Integración Iberoamericana (del 19 al 21 de julio), contará con la presencia de la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, el vicepresidente de Banco Europeo de Inversiones, Román Escolano, el exminsitro Josep Piqué, presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti o Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, volverá esta semana a la UIMP para inaugurar la III edición del encuentro Una justicia de futuro (17 y 18 de julio), donde se analizará el impacto socio económico de las reformas llevadas a cabo durante la X legislatura.

Participarán el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España y la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés.

En el encuentro Protección del consumidor en la contratación hipotecaría (19 al 21 de julio) intervendrán el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, el secretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero o Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Dentro de las ciencias, las escuelas ocuparán la mayor parte del programa en esta quinta semana. Un clásico en la programación estival es la XVIII Escuela de Biología Molecular 'Eladio Viñuela' (del 17 al 21 de julio), dirigida por la profesora del Centro de Bioquímica y Biología Molecular 'Severo Ochoa' del CSIC-UAM, Margarita Salas y el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín.

Destaca también la II Escuela de Medio Ambiente 'Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno' (del 17 al 19 de julio). El encuentro contará con la participación del director general de la FAO, José Graziano da Silva. La producción de alimentos de manera sostenible, eficiente y segura, en un contexto de crecimiento exponencial de la población mundial, será el eje del debate en este curso.

La UIMP y la Fundación Fernando Rielo organizan la IV edición de la Escuela de Humanidades Metafísica y Mística 'Fernando Rielo' (del 18 al 21 de julio) en la que participarán el presidente de la Fundación, Jesús Fernández Hernández, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro y el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge entre otros.

Por su parte, el profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York, Manuel Trujillo y el secretario de la Fundación Castilla del Pino, José María Valls dirigirán la VII Escuela de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta 'Carlos Castilla del Pino' (del 17 al 21 de julio). Y el presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, Adolfo Elizaincín, participará en la XVIII Escuela de Gramática Española 'Emilio Alarcos' (del 17 al 21 de julio) en Las Llamas.

Por su parte, matemáticos llegados desde diferentes rincones de Europa como Noruega, Francia o Alemania impartirán clases avanzadas sobre álgebra y métodos combinatorios en el XVIII School of Mathematics 'Luis Santaló': Algebraic and Combinatorial Methods in Stochastics Calculus (del 17 al 21 de julio). Dirigen Kurusch Ebrahimi-Fard, Norwegian University of Science and Technology, Frédéric Patras, Université de Nice y Roland Speicher, Saarland University.

El lado más artístico de la UIMP se verá reflejado en el V Simposio: Coleccionismo, Arte Contemporáneo y Sociedad. El Milenio Revisitado (del 17 al 19 de julio) en colaboración con la Fundación DKV, Banco Santander, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y la Asociación de Coleccionistas Privados.

Esta edición pretende abordar la compleja relación entre el patrimonio artístico en manos privadas, el museo público y las audiencias del arte, y contará entre otros, con la presidenta del IAC, Isabel Durán, el director del Museo d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Ferrán Barenblit y el presidente de la Asociación de Galerías de Cantabria y socio de IAC, José Luis de la Fuente.

Por último, dentro del entorno literario de la semana, el encuentro A Zaga de tu Huella (del 19 al 21 de julio) celebrará el centenario del poeta chileno Gonzalo Rojas y contará con la presencia del poeta y ensayista Pedro Lastra, y de la actriz Rosa Gil, entre otros.

Cambiando de temática, en el encuentro El transporte aéreo en España (17 y 18 de julio) intervendrán Raúl Medina, director general de Aviación Civil, Isabel Maestre, directora general de la Agencia Española de Seguridad Aérea, Javier Marín, director general de AENA Aeropuertos o Ángel Luis Arias, director general de ENAIRE.

Asimismo, el encuentro Revolución en el sistema energético: energías renovables, consumidores activos y mercado (17 y 18 de julio) analizará el papel de España en este apartado, así como el impacto que el contexto internacional, como el Brexit o los cambios políticos en Estados Unidos, puede tener en su desarrollo. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, el presidente de la CNMV, José María Marín, o el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, participarán en el evento.

En el encuentro De la revolución digital a la sociedad de la inteligencia artificial. El reto del siglo XXI (del 19 al 21 de julio), participarán cualificados expertos en estos temas como José Luis Sancho, director general de Accenture Digital, Antonio Molins, responsable de Data de Airbnb, o José Ramón Riera, gerente del SESPA.

También se celebrará un encuentro sobre la transformación digital de la Administración (del 17 al 19 de julio), y en el campus de Las Llamas se impartirá la XVIII Escuela de Gramática Española 'Emilio Alarcos' y los cursos de formación de profesores de ELE, que organiza la UIMP en colaboración con el Instituto Cervantes.