La compaginación de estudios y trabajo crece durante la crisis, según la UAB

Un estudio del Grupo de Investigación en Enseñanza y Trabajo del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha constatado que durante la crisis económica ha crecido el porcentaje de estudiantes que compaginan los estudios con el trabajo.

Según datos recogidos a partir de encuestas de la Agencia de Calidad Universitaria de Catalunya, los alumnos que estudian y trabajan pasaron entre 2008 y 2014 del 59% al 67%, un aumento que ha sido generalizado entre todos los perfiles de estudiantes aunque entre los más desfavorecidos han sudbido tanto de los que trabajan a tiempo parcial como a completo, pasando del 38 al 47%, según ha informado la UAB este martes en un comunicado.

En este sentido, el análisis ha lamentado que la situación "es especialmente negativa" para los jóvenes de origen familiar con un nivel de enseñanza más bajo que trabajan más a tiempo completo y en tareas que no están relacionadas con sus estudios, lo que ha remarcado que repercute en una peor calidad de empleo en la inserción laboral futura, además de haber empeorado sus condiciones de vida.

Por contra, el estudio ha apuntado que los hijos de padres con mayores rentas han encontrado más y mejor empleo, vinculándolo "probablemente a la capacidad de movilizar" las relaciones de amistad y familiares que tienen.

Los investigadores han pedido una "intervención a nivel institucional" con la introducción de mecanismos de apoyo específicos para estos alumnos, como ampliar la oferta de estudios semi presencial y mejorar la accesibilidad y flexibilidad del profesorado, entre otras medidas que minimicen la penalización académica que supone estudiar y trabajar a la vez.

BUENA INSERCIÓN LABORAL

Una de las autoras de la investigación, Marina Elias, ha señalado que entre 2008 y 2014 ha aumentado la estratificación interna en las universidades, con más matriculados en títulos con mayor inserción laboral.

"Probablemente porque, en muchos casos, durante la carrera los estudiantes deben compaginarlo con el trabajo", ha señalado, y porque los jóvenes de familias con menos recursos se han decantado por titulaciones con una buena inserción laboral, pero también más baratas y fáciles de acabar.

Este estudio, publicado en el 'European Journal of Education', no ha analizado el impacto del Plan Bolonia, ya que los grados estudiados en 2014 no habían experimentado la reforma, pero no ha descartado que la situación "se haya vuelto más difícil", debido a que requiere una mayor presencia del alumnado.