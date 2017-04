Una conferencia sobre la intimidad de los emperadores cierra el ciclo de 'El sexo en la época romana'

Etiquetas

La conferencia 'Vida Sexual de los emperadores romanos a través de los autores clásicos', impartida por el catedrático de Filología Latina en la Universitat de Barcelona, Marc Mayer, cerrará este miércoles el ciclo de conferencias asociado a la exposición temporal 'El sexo en la època romana', que permanecerá abierta al público en el Museo de Prehistoria de València hasta el domingo 30 de abril.

Según ha informado la Diputación en un comunicado, a las 19 horas del miércoles Mayer acercará a los asistentes a las costumbres y las tendencias sexuales de los emperadores romanos, a partir de las fuentes literarias, y muy en especial Suetonio y la Historia Augusta.

Desde la figura del emperador Augusto, como arquetipo de conducta pública contrapuesta a la privada, pasando por el misterioso Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, hasta Trajano, Adriano y Marco Aurelio, la historia ha dejado el legado de la vida de los emperadores del siglo II.

El catedrático de Filología Latina también abordará la figura de las emperatrices y el papel de las y los amantes, desde Livia hasta Fausta, esposa de Constantino, pasando por figuras como Agripina, Messalina, Popea o Faustina.

El Museo de Prehistoria ha traído hasta València esta exposición "conquistadora" que no ha dejado indiferente al público que ha acudido a visitarla en pases de grupo o de manera individual, con visitas guiadas o por libre.

La muestra ha tenido una "gran acogida" entre expertos y público en general y en ella se han presentado fondos de 11 centros expositivos sobre el universo sexual de la antigua Roma, como la Venus de Badalona, la Venus y la Príap Antropomorfa de Tarragona, el Baco de Reus, el Rython de Empúries o la copa de Bílbilis de Barcelona.

MARC MAYER

Marc Mayer Olivé es catedrático de Filología Latina en la Universitat de Barcelona. Ha impartido clases en numerosas universidades europeas y americanas como la Universidad de Roma, la University of California, la École Normale Superieure de París o las universidades de Palermo, Macerata, Sassari o La Habana.

Además, desde el ámbito institucional, ha sido director general de Patrimonio Cultural en la Generalitat de Catalunya y girector del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona.

Ha sido miembro de prestigiosas academias y sociedades como el Institut d'Estudis Catalans, la Real Academia de la Historia, el Deutsches Archäologisches Institut de Berlín, la Society for the Promotion of Roman Studies de Londres, así como presidente de la Association Internationale d'Epigraphie Grecque et Latine, y vicepresidente de la Fédération Internationale des Études Classiques, entre otras.

También es autor de numerosas publicaciones monográficas y artículos y colabora en consejos editoriales de las revistas de estudios latinos y del mundo antiguo más reconocidas del panorama nacional e internacional.