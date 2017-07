Un estudiante de la URJC diseña brazos protésicos que enviará a Kenia con una impresora 3D

Etiquetas

Un estudiante de Ingeniería en Organización Industrial de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Guillermo Martínez, ha diseñado varias prótesis mediante impresión 3D y ha asegurado que las enviará a Kenia, para lo que ya se ha puesto en contacto con una ONG de allí.

El alumno viajará la semana que viene a Kabarnet, región del país africano. Se ha costeado el viaje y se ha puesto en contacto con la ONG Bamba Kenya con el propósito de "acercar a las personas de escasos recursos la posibilidad de contar con una prótesis sin ningún coste", ha explicado el centro universitario en un comunicado este jueves.

Son prótesis articuladas que permiten agarrar y sujetar objetos, "y facilitar la vida cotidiana a la persona", ha continuado Martínez, quien está convencido de que su experiencia va a ser "única" no solo por "el contraste cultural, sino también por la satisfacción de ofrecer algo de manera personal a las personas de esta región, que seguramente de otra forma no hubiesen podido acceder a este tipo de ayudas".

El estudiante ha contado con la colaboración del área de Tecnología Electrónica de la universidad, que le ha facilitado "recursos y consumibles para su desarrollo", ha mantenido la URJC. El estudiante ha diseñado lsa prótesis con la tecnología e-nable, de la asociación Enabling the Future, que permite la fabricación de manos artificiales por menos de 50 dólares.

Martínez también ha utilizado "la técnica de ensamblado con termoconformado", con lo que se agiliza la impresión moldeando posteriormente las piezas con altas temperaturas. "He conseguido conocimientos avanzados en diseño e impresión 3D, ya que he tenido que diseñar un par de prótesis personalizadas desde cero. Me he esforzado al máximo y esta oportunidad va a suponer un gran plus en mis competencias profesionales", ha destacado el estudiante.