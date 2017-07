Los estudiantes encerrados en el Ministerio de Educación abandonan la protesta tras un acuerdo para negociar las becas

Etiquetas

Los estudiantes que se encerraron este viernes, 14 de julio, en un edificio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tras la reunión del Consejo de Estudiantes Universitarios (CEUNE) han culminado la noche de este sábado la protesta, tras anunciar que habían alcanzado un acuerdo con Educación para negociar el sistema de becas.

Según explican desde Educación, el compromiso incluye estudiar los umbrales de renta para el acceso a las becas en una comisión mixta integrada por universitarios y rectores, de cara al curso 2018-2019.

Después de un día y medio de protesta, el grupo de jóvenes encerrados recibió esta propuesta del secretario general de Universidades, Jorge Sainz, con el que se habían reunido el día anterior, con el objetivo de desbloquear la situación.

El texto de la propuesta a los estudiantes, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo "se compromete a instar la creación de una comisión mixta con CRUE (rectores) y CEUNE para estudiar y analizar el Real decreto de umbrales para el acceso a becas para el curso 2018-2019".

También se compromete a celebrar "tres reuniones anuales del pleno de CEUNE" y garantiza que acudirá el presidente de este órgano consultivo, que es el propio ministro, a "al menos" una de ellas. De hecho, en el pleno del pasado viernes, el único que se ha celebrado este curso, no acudió Méndez de Vigo, lo que provocó el enfado de los estudiantes, que le acusaron de "menospreciar" al colectivo.

Los estudiantes han terminado la clausura en el Ministerio de Educación entre aplausos y proclamas de 'Avanzar, construir, movimiento estudiantil' o 'La lucha sigue, cueste lo que cueste', tras leer el acuerdo alcanzado con el ministerio. "Agradecemos a todos los que se han sumado porque aquí estábamos unos pocos pero estábamos todos, toda la universidad pública, los estudiantes y todos a una, ese ha sido el logro", ha manifestado uno de los portavoces que ha subrayado que ese es el reto para los estudiantes: "ir todos a una".

Pese al acuerdo, otro de los estudiantes ha manifestado que es "una vergüenza tener que hacer este tipo de cosas para que se cumpla la ley", en referencia al incumplimiento que denunciaban los estudiantes de la obligación que establece el reglamento del CEUNE de convocar reuniones con regularidad y a la exigencia de que "se cuente con los estudiantes" para tomar decisiones que les afectan, como la política de becas. "Lo que hemos conseguido aquí son pequeñas minucias en comparación con todo lo que nos queda --ha indicado--. Podemos conseguir esto y mucho más".

La protesta se inició durante la reunión del CEUNE de este viernes, cuando los representantes estudiantiles acudieron a la reunión en la que esperaban debatir el decreto de becas que el Consejo de Ministros tiene pendiente aprobar antes de que termine julio y que regulará los umbrales de patrimonio y renta requeridos para poder acceder a una beca, así como la cuantía de las becas y ayudas al estudio del curso que viene.

Según criticaron, la ausencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en la reunión fue vista como "un desprecio" a los estudiantes universitarios y reclamaron debatir con los responsables de Educación la propuesta de Real Decreto.

"Queremos que se convoque al CEUNE pero no queremos un CEUNE como el de hoy en el que se quede todo de puertas para adentro. Queremos una negociación efectiva y no pedimos que sea vinculante porque sabemos cómo son estas instituciones y no podemos hacerlo, pero queremos que haya una negociación tenga un peso y que sea decisiva", exigía durante la reunión una de las representantes estudiantiles durante la reunión, antes de iniciar una "sentada" en el centro de la sala donde se producía el encuentro.

Finalmente, tras más de 24 horas instalados en las dependencias ministeriales durante las que han recibido el apoyo de organizaciones estudiantiles y de varios líderes y partidos políticos, los más de veinte estudiantes que han protagonizado la protesta han abandonado el encierro entre vítores de un grupo de estudiantes que les esperaba fuera con pancartas de apoyo.