La oferta formativa en comunicación no se adecua a los perfiles profesionales que demanda el mercado, según un estudio

La oferta formativa en comunicación estratégica no se adecua a los perfiles profesionales que demanda el mercado, según concluye el estudio 'Los estudios universitarios especializados en Comunicación en España', realizado por un equipo de investigadores del Foro de Comunicación, en colaboración con la Universidad de Nebrija, para Dircom.

Según ha informado la institución educativa, el estudio ha sido presentado este miércoles 17 de mayo en la Universidad Nebrija, con la presencia de la vicepresidenta de la Asociación de Directivos de Comunicación Dircom, Teresa Manueco; el presidente del Foro de Comunicación, Juan Benavides; la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Nebrija y directora del estudio Marta Perlado; y el vocal de Desarrollo Académico Dircom, Enrique Sueiro.

"La situación de partida ha sido la era digital en la que vivimos que ha cambiado el mundo de la comunicación", ha indicado la directora del estudio, que concluye que existe poca oferta de grado consistente, compensada con una mayor en posgrado, además de existir más especialización.

Asimismo, el informe señala que la enseñanza adolece de un enfoque internacional, acorde con el entorno globalizado. "Falta formación bilingüe que es muy demandada en el mundo profesional", ha apostillado Perlado.

Igualmente, el estudio apunta que no hay suficiente profundidad en el ámbito digital, cuando este es uno de los desafíos de la profesión; no se imparten contenidos acerca de identidad corporativa, reputación o responsabilidad social; y no se identifica la comunicación como un dialogo en el que es esencial el mapeo de los grupos de interés y la adecuada segmentación.

El informe refleja también la dispersión de las denominaciones de la función y de las salidas profesionales, así como en la indefinición de competencia. "No están bien determinados los perfiles profesionales resultantes de la formación ni las competencias adquiridas y eso es algo en lo que debemos ponernos de acuerdo empresa y universidad", ha concluido Marta Perlado.

En el acto de presentación, Teresa Manueco ha explicado que el estudio surgió del "interés de las universidades de que una entidad como Dircom certificara la calidad de los estudios que ofertaban", mientras que Juan Benavides ha afirmado que el Foro de Comunicación "desde hace años ya había identificado un problema". "Las facultades no estaban enseñando lo que se solicitaba en las empresas", ha subrayado.

El estudio ha sido realizado por ocho investigadores de la Universidad Nebrija y de la Universidad Complutense, bajo la dirección de Marta Perlado. Con una muestra de 162 grados y 60 másteres o posgrados, analiza el panorama actual de la enseñanza universitaria en áreas como comunicación, relaciones públicas, periodismo, y publicidad, de acuerdo con parámetros como la especialización, y los contenidos y competencias que están adquiriendo los actuales estudiantes.

Por su parte, Enrique Sueiro ha anunciado una iniciativa que busca combatir deficiencias apuntadas en el informe presentado. Así, ha esbozado las líneas maestras de PARES, "un proyecto de cocreación, liderado por Dircom, para compartir criterios orientadores de formación en comunicación corporativa". "Buscamos una armonía fértil entre los ámbitos empresariales y académicos para crecer juntos", ha asegurado.

Tras constatar la "divergencia general entre oferta formativa y necesidad profesional", el consultor y doctor en Comunicación ha destacado la oportunidad del Proyecto PARES. "Nace con vocación de calado y largo recorrido, especialmente alineado con dos ejes de posicionamiento estratégico de la asociación: conocimiento y reconocimiento de los y las dirceos", ha concluido.