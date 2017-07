Siete de cada diez jóvenes que realizan prácticas no laborales en la Región de Murcia son finalmente contratados

Etiquetas

La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha lanzado una ayuda de 2.400 euros a empresas de la Región de Murcia que acojan las prácticas no laborales de jóvenes de entre 18 y 25 años que no se encuentren estudiando ni trabajando y que estén inscritos en Garantía Juvenil.

Las condiciones de esta ayuda, convocada a través del BORM, son que esas prácticas duren al menos seis meses (este tipo de vinculación sólo puede prolongarse entre tres y nueve meses) y que la empresa pague al joven como mínimo el 110 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente, es decir, 585 euros.

La Comunidad destina un total de 267.000 euros para estas subvenciones, que las empresas pueden solicitar al SEF hasta el día 16 de octubre. Durante todo el periodo que el joven pase en la empresa, deberá estar acompañado y supervisado por un tutor.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, subrayó que "el objetivo primordial es la formación del joven, pero no hay que perder de vista que siete de cada diez que realizan estas prácticas no laborales terminan siendo contratados. Y aunque esa contratación no se produzca, el joven habrá desarrollado competencias a las que sólo podría haber accedido gracias a un contacto con el mercado laboral".

Los participantes deben encontrarse desempleados e inscritos en las oficinas del SEF. Además, deben contar con una titulación oficial universitaria, una titulación de formación profesional o bien un certificado de profesionalidad, y es necesario que no hayan tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a los tres meses en la misma actividad.

Las empresas pueden localizar a estos jóvenes por su cuenta o pueden acudir a las oficinas del SEF, donde se les facilitarán candidatos que se adapten a los requisitos que buscan. Una de las condiciones que se tiene en cuenta desde el SEF es que esas prácticas estén directamente relacionadas con la titulación cursada.

Para que un joven pueda realizar prácticas no laborales en una empresa, ésta debe haber establecido previamente un convenio con el SEF. Durante su vigencia, la empresa puede firmar acuerdos de prácticas con tantos jóvenes como desee, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el convenio. Así, durante el pasado año se firmaron 254 acuerdos de este tipo con empresas de la Región.

Hernández señaló que "estas prácticas son un recurso seguro y potente para el joven, porque completa su formación a través de un contacto con el ámbito empresarial. Con esta ayuda queremos animar a que las empresas y autónomos den ese paso inicial, desde el convencimiento de que esa relación puede derivar finalmente en una contratación".

SIETE DE CADA DIEZ SON CONTRATADOS

El 70 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 25 años que realizan prácticas no laborales en la Región de Murcia son contratados por la empresa en la que desarrollan dichas prácticas o bien por otra distinta, según los últimos datos de los que dispone la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa.

En concreto, el 50 por ciento de los participantes son contratados por la misma empresa en la que ejercen su actividad, ya sea antes de la conclusión del periodo de prácticas o bien cuando finaliza ese plazo. Por su parte, el 20 por ciento son contratados por otra empresa diferente.