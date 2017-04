Protección Civil avisa por fuertes lluvias a Huelva y Málaga y temporal marino en Andalucía en el puente de mayo

Etiquetas

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por fuertes lluvias en Huelva y Málaga que pueden dejar hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y por temporal marítimo en el litoral andaluz donde se pueden registrar olas de 3 a 4 metros de altura este fin de semana.

Así, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología este viernes y sábado se prevén precipitaciones intensas y persistentes en estas provincias donde se podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Las lluvias, que alcanzarán también a otras zonas de Andalucía, serán especialmente intensas en la jornada de este viernes y tenderán a remitir a partir del sábado.

También se espera "fuerte temporal marítimo" en el litoral de Andalucía, especialmente en las costas de Málaga, donde se podrían registrar olas de 3 a 4 metros de altura.

Así, si empieza a llover de manera torrencial, Protección Civil recomienda tener en cuenta que existe riesgo de inundación por lo que aconseja no atravesar con vehículo ni a pie los tramos inundados y localizar los puntos más altos de la zona, así como no tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación o no poner en riesgo la vida por captar imágenes espectaculares.

En concreto, ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda a los conductores que disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y que no se detengan en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua y a quienes tengan que viajar les recomienda que circulen preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En el caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos porque el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Protección Civil añade a quienes se encuentren en el campo que se alejen de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas; que eviten atravesar los vados inundados y que se dirijan a los puntos más altos de la zona.

Por otro lado, frente a los vientos en la costa, subraya la recomendación a quienes se encuentren en zonas marítimas que se alejen de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.