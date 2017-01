El temporal deja cuantiosos daños en la Comunidad Valenciana y Baleares

El temporal abandona lentamente la penínsulay lo hace después de haber castigado con severidad el este peninsular durante los últimos tres días. Nieve, lluvia, viento y olas de más de seis metros que han dejado un panorama desolador a su paso. Municipios sin luz, incomunicados, árboles y torres de alta tensión derribados, inundaciones y playas sin arena.

El teléfono 112CV ha recibido un total de 4.748 llamadas y ha gestionado 2.568 incidentes relacionados con la ola de frío desde el jueves, cuando comenzó el temporal de nieve, lluvias y viento que ha afecta a toda la Comunitat Valenciana, según ha indicado el propio servicio de Emergencias de la Generalitat a través de Twitter.

Las últimas incidencias se han registrado todavía este domingo en Castellón, el Consorcio Provincial de Bomberos ha actuado sobre todo en retenciones por nieve, dado que las comarcas del interior, como el Alto Mijares o Els Ports, han sufrido intensas nevadas de hasta 70 centímetros de nieve acumulados.

En Alicante los problemas los han ocasionado los desprendimientos y caídas de pinos y piedras en toda la provincia, mientras que en Valencia las últimas horas las incidencias han estado relacionadas con las lluvias y los fenómenos costeros, ya que las olas han llegado a alcanzar los 6,2 metros de altura, lo que ha afectado al litoral de la provincia y sus playas.

Aún no se han cuantificado los daños ya que los trabajos de recuperación continúan y acceder a algunos municipios todavía es complicado por la nieve acumulada. Varias carreteras secundarias continúan cortadas en la Comunidad Valenciana y también en Teruel y algunas aldeas están incomunicadas.

En Utiel- Requena, una de las zonas más castigadas, en la provincia de Castellón, 1.500 vecinos continúan sin suministro eléctrico, 48 horas después de la fuerte tormenta. El corte afectó a toda la comarca, 32.000 familias, por la caída de las torres de tensión que no soportaron el peso de la nieve.

Según Iberdrola los lugares que continúan sin suministro son los que se encuentran en aldeas de Requena, donde todavía es difícil acceder para reparar las averías a causa de la nieve. En total de 500 trabajadores continúan en la comarca desde el viernes para reparar las diferentes averías.

Además, se han instalado 35 grupos electrógenos para dotar de luz a las zonas que todavía no la han recuperado, y se instalarán otros 11 en las próximas horas.

Morella es otro de los municipios donde se cebó la nieve, dejando hasta 40 centímetros de espesor. Según la AEMET esta es la nevada más intensa del último siglo en la localidad castellonense, junto con la del 17 y 18 de diciembre de 1964.

Tried to get to the market in Morella today but the roads were blocked with snow and fallen trees. Got as far as Vilafranca and turned back pic.twitter.com/5YZlaBqpnj