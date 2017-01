Una glacial ola de frío en Europa provoca una veintena de muertos

Etiquetas

Sábado glacial en Europa. Rusia ha sufrido en las últimas horas temperaturas que no se recordaban en 120 años, con 30 grados bajo cero. Lo mejor, no salir de casa. No es el único país. Las temperaturas polares han causado una veintena de muertos --17 de ellos en Polonia e Italia--, y han paralizado bajo la nieve a Estambul.

El día más frío en Navidad en 1891, 34,8 grados bajo cero

En la región que rodea la capital las temperaturas descendieron hasta los 32 y 33 grados bajo cero, cifras más propias de Siberia que del corazón de la parte europea de Rusia en estas fechas. El día de Navidad más frío en los anales de la historia de los registros meteorológicos en este país tuvo lugar el 7 de enero de 1891, cuando el mercurio bajó hasta los 34,8 grados.

El metro abrió sus puertas la pasada noche hasta las 2 de la mañana, mientras que algunas rutas del transporte público estuvieron en servicio hasta las 3 de la mañana para evitar el uso de los coches. Además, se aconsejó a la gente no salir si no era imprescindible de casa.

Los más atrevidos han sido como siempre los que no tienen miedo a nada y menos en estas épocas: los niños, que deben volver a la escuela el 9 de enero, y que aprovecharon su penúltimo día de vacaciones para lanzarse en trineo por las nevadas rampas de los parques públicos, aunque su número era claramente menor que hace una semana.

Además de ponerse gorro, guantes y botas adecuadas, los médicos recomiendan en estos días intentar no respirar por la boca, sino por la nariz, y advierten contra consumir alcohol al aire libre, uno de los motivos de muchas de las muertes por congelación.

En San Petersburgo (noroeste), donde la temperatura descendió hasta -24 C°, la policía halló el cuerpo de un hombre muerto de hipotermia en la noche del viernes.

El domingo, -35º

Las temperaturas en la capital rusa comenzaron a bajar repentinamente a mediados de la semana y lo seguirán haciendo el domingo, cuando se espera que marquen hasta -35 grados, tras lo que ascenderán gradualmente. Por eso, los aficionados a la bicicleta temen la cancelación este domingo, de la II edición de la marcha cicloturista por el centro de la ciudad, que atrajo hace un año a miles de personas y fue todo un éxito.

No obstante, los 28 grados bajo cero como máxima que se esperan para el domingo al mediodía pueden ahuyentar a muchos ciclistas y obligar a la organización a posponer la marcha, ya que, al fin y al cabo, son dos horas o 14 kilómetros de pedaleo a orillas del río Moskova, donde la humedad es aún mayor.Tradicionalmente, el invierno ruso alcanza su punto álgido en la segunda mitad de enero y el mes de febrero, cuando se registran las temperaturas más bajas del año.

El otoño en la capital rusa fue inusualmente frío y con mucha nieve, lo que ha hizo las delicias de los niños y aficionados al esquí de fondo, pero a finales de año las temperaturas superaban los cero grados, por lo que la actual ola de frío siberiano ha cogido desprevenidos a los moscovitas.

Diez personas mueren en Polonia

Diez personas murieron de frío en dos días en Polonia, donde las temperaturas cayeron por debajo de los -20º Celsius en algunas regiones, según anunció el sábado por la mañana el Centro gubernamental de seguridad nacional (RCB). El balance de víctimas podría agravarse el fin de semana ya que la temperatura permanecerá por debajo de -20º C.

En Italia mueren siete personas en 48 horas

En Italia, al menos siete personas murieron en las últimas 48 horas, cinco de ellas sin techo que se encontraban en la calle pese a las medidas preventivas adoptadas por las autoridades. Italia registra importantes nevadas, particularmente en el centro, en las comunas de Amatrice y Accumoli, afectadas por los terremotos.

Un partido de la Serie A de fútbol, Pescara-Fiorentina, previsto para el domingo, fue suspendido debido a las condiciones climáticas.

En la zona de montaña próxima a la ciudad de Génova (noroeste) se registraron temperaturas de 14,7 grados bajo cero y en la isla de Capri, frente a Nápoles (sur).

Numerosos enlaces marítimos entre el territorio peninsular y las islas italianas fueron suspendidos durante varias horas, como los que comunican Capri con Nápoles y Sorrento o los ferris que sirven a las islas Eolias (Sicilia).

En la región de Apulia (sureste) cerraron durante unas horas los aeropuertos de Brindisi y Bari y hay carreteras cortadas en varias zonas del territorio, sobre todo en Sicilia y en Apulia.

En cuanto al servicio ferroviario, varios trayectos fueron temporalmente suspendidos en Sicilia, Abruzzos (centro), Lacio (centro) y Apulia, aunque funcionan con normalidad las conexiones de tren de alta velocidad que enlazan las principales ciudades del país.

Estambul, azotada por la nieve

Una tormenta de nieve azotó este sábado la megalópolis turca de Estambul, paralizando la ciudad, provocando la anulación de centenares de vuelos y la interrupción del tráfico en el Estrecho del Bósforo.

Las previsiones meteorológicas anuncian nieve para todo el día, aunque la tormenta remitirá por la tarde. Sin embargo las temperaturas permanecerán bajo cero en los próximos días. Entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana unos 40 centímetros de nieve cubrieron Estambul, perturbando fuertemente el tráfico.

La compañía aérea Turkish Airlines debió anular al menos 500 vuelos en dos días, en los aeropuertos Atatürk y Sabiha Gökçen, ya que las condiciones meteorológicas afectan a la visibilidad de los pilotos.

Dos muertos en Bulgaria

En la vecina Bulgaria, los cuerpos de dos migrantes clandestinos iraquíes fueron hallados congelados el viernes en un bosque del monte de Strandja (sudeste), cerca de la frontera con Turquía.

Un migrante afgano de 20 años había sido hallado muerto de frío el martes en el norte de Grecia, en donde las autoridades anunciaron en diciembre haber realojado a todos los refugiados en tiendas de campaña con calefacción o en casas prefabricadas.

Suiza, Atenas, Alemania... Europa se congela

Este sábado había cero grados en Atenas, y hasta -15 en el norte del país.

Las temperaturas más frías de este invierno en Suiza fueron medidas el viernes por la mañana en La Brévine (-29,9 grados a 1.000 metros de altura). Esta localidad tiene el récord absoluto de frío en Suiza: -41,8 grados el 12 de enero de 1987.

Los países balcánicos también padecen la ola de frío, con temperaturas de hasta -27 grados en regiones montañosas de Bosnia, y en el sur y este de Serbia.

Pero el frío no impidió a los fieles ortodoxos participar el viernes en el puerto albanés de Durres en los tradicionales baños con motivo de la Epifanía, pese a una temperatura ligeramente por debajo de cero.

Este glacial episodio sobre Europa --que debe durar hasta el domingo-- está causado por masas de aire polar que bajan de Escandinavia hacia el centro del continente.

En Alemania, a -26

Alemania vivió también su noche más fría del invierno, con -26°C registrados en dos ciudades bávaras (sur) y -25°C en Oberstdorf (sudeste), mientras el termómetro cayó a -15°C en Berlín.

Les viticultores de Baden-Wurtemberg (sudoeste) terminaron el sábado por la mañana de vendimiar las bayas congeladas usadas para el "vino de hielo", al cosechar racimos de pinot noir bajo temperaturas de -11°C, antes de proceder a su prensado.

Con el tiempo relativamente seco de las últimas semanas, "la cosecha del vino de hielo es un éxito", se felicitó Kilian Schneider, presidente de la asociación regional de viticultores, citado por la agencia DPA.