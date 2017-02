Una tormenta gigante y huracanada avanza por el Atlántico y se acerca a España

Una fuerte tormenta de "dimensiones inusuales" está avanzando por el Atlántico con dirección a Europa. Tiene una presión atmosférica muy parecida a la de los huracanes y además, ha provocado que una masa de aire templado se instale en el Polo Norte, según informa 'The Washington Post'.

La tormenta se aproxima con vientos de más de 150 kilómetros hora que provocan olas de 14 metros de altura y cuyos efectos se notarán sobre todo en el noroeste de la península, que acaba de superar otro importante temporal el pasado fin de semana.

Los efectos de esta situación se notarán en las costas del noroeste

We are monitoring yet another powerful #Atlantic extratropical cyclone expected to develop hurricane force winds later this morning. pic.twitter.com/w8Hiy7hfnG