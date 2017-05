Primero de mayo contra la "corrupción pornográfica" y los sueldos de miseria

Etiquetas

Hace 40 años que se legalizaron los sindicatos en España y tanto CCOO como UGT han convocado en este Día Internacional del Trabajo un total de 73 manifestaciones en toda España. La central, bajo un cielo soleado en Madrid, ha convocado a unos 8.000 asistentes según la Policía, con Pablo Iglesias como cabeza visible y principal líder de la oposición, aprovechando que los tres candidatos socialistas continúan haciendo campaña de cara a las primarias del 21 de mayo.

El dirigente de Podemos ha instado precisamente al PSOE a apoyar la moción de censura contra el PP mientras los líderes de los sindicatos amenazaban a la CEOE con un "calvario" si no hay una subida de salarios al tiempo que tildaban de "corrupción pornográfica" la situación que atraviesa el país.

Los sindicatos, que vienen perdiendo afiliados en los últimos años, defienden haber reunido 50.000 personas en las calles de la capital pese a que el seguimiento ha sido escaso. Bajo el lema 'No hay excusas, a la calle', han exigido la "derogación de las dos últimas reformas laborales" y para ello han solicitado la movilización de los trabajadores, además de "sueldos justos" y "empleo estable".

Entre las personalidades del mundo de la política, Alberto Garzón (IU), Sara Hernández (líder el PSOE en Madrid), Irene Montero o Iñigo Errejón, destacó por encima del resto la presencia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Desde primera hora de la mañana ha estado presente en la concentración de los trabajadores del AVE, que han celebrado el primer día de paros este 1 de mayo. De ahí, ha subido a la plaza de Canovas del Castillo para iniciar la marcha hasta Sol.

Iglesias portó la bandera de la moción de censura

Pablo Iglesias ha aprovechado la ocasión para anunciar que va a enviar una carta al PSOE en las próximas horas en la que instará a los tres candidatos a apoyar la moción de censura. "Es una cuestión de urgencia y tiene que ser pronto", ha señalado a la vez que les ofrecía un tiempo "para que reflexionen".

"Se equivocaron al facilitar que Rajoy fuera presidente, se equivocaron al sostenerlo con el Pacto de Estabilidad, se han vuelto a equivocar al juntar sus votos con Ciudadanos y PP para evitar que Rajoy comparezca en Pleno (del Congreso) para dar explicaciones sobre la 'operación Lezo', ha afirmado. Iglesias ha lanzado varias pullas al presidente del Gobierno al tildar el PP como "el partido más corrupto de Europa" y acusarle de estar "parasitando las instituciones y el Gobierno".

Entre las tradicionales reivindicaciones de la izquierda y los sindicatos, se ha colado la corrupción. El líder de Podemos ha recordado a Rajoy los recientes escándalos de corrupción, como la reapertura del caso de la 'Caja B' del Partido Popular o el ingreso en prisión de Ignacio González por el 'Caso Lezo'. En este sentido, Alberto Garzón ha añadido que "cualquier proceso de corrupción es meterle la mano en el bolsillo a cualquier persona de la clase trabajadora".

El líder de Podemos ha finalizado mostrando su apoyo a los trabajadores a la vez que afirmaba verse "en condiciones de construir una alternativa de Gobierno y de país" frente a otros partidos que "están demostrando temer al PP".

En la manifestación también ha estado presente Ciudadanos, que ha cargado contra la legislación laboral del bipartidismo. El portavoz Miguel Gutiérrez ha defendido "un mercado laboral innovador, moderno y flexible que ponga fin a la precariedad de los últimos 30 años generada por PP y PSOE".

No encontró todo el apoyo de los líderes sindicales

Pablo Iglesias no ha recibido una contundente respuesta por parte de Fernández Toxo y su homólogo de UGT, Pepe Álvarez en cuanto a la citada moción de censura. Y es que los líderes sindicales no se han mojado. El líder de CCOO ha dejado en el aire un escueto "no sé si tiene razón o no quien ha decidido plantear o no una moción de censura".

Sí que ha lanzado un mensaje de unión a la izquierda española, a la que pide "entender que solo un frente unido va a permitir que este país avance por la senda de la justicia social del reparto de la riqueza y de la solidaridad". Además, ha hecho hincapié en recuperar los derechos perdidos "por la gestión neoliberal de la crisis".

Además, apuntó que "frente a las fanfarrias oficiales del Gobierno" que asumen que se ha dejado de lado la recesión, la realidad es otra "muy diferente".

Los sindicatos hablan de "corrupción pornográfica"

Pepe Álvarez, afirmó que "mientras nos robaban a manos llenas, nos decían que teníamos que abrocharnos el cinturón y que había que hacer políticas de austeridad". Minutos después reforzó el mensaje para tildar la situación que vive el país de "corrupción pornográfica".

"No hay excusas para que este país no entre a fondo a acabar con la corrupción. Lo que hemos visto en estos días es lo que culmina un proceso de corrupción pornográfica y hay que acabar con esta situación. Hay que cambiar los fundamentos que permiten una situación como la que estamos viviendo", aseguró.

Toxo agregó que "los ciudadanos saldremos de la crisis cuando la mayoría social recupere los niveles de calidad de vida y de derechos que tenían antes de su inicio", ha subrayado, tras insistir en que mientras tanto únicamente se puede hablar de que en España hay "paro, pobreza, desigualdad y un tufo de corrupción".

Exigen la derogación de las reformas laborales"

Más allá de la corrupción, el resto de mensajes de los líderes fueron los de la "derogación de las dos últimas reformas laborales" así como la creación de empleo, que se renueve el Pacto de Toledo y que suban los salarios. El secretario general de CCOO ha afirmado que "no van a permitir que el incremento de beneficios de las empresas haya alcanzado niveles de 2008 y que los salarios no tengan el correspondiente aumento".

En este sentido, Pepe Álvarez advirtió que "la conflictividad en este país va a crecer. La recuperación de las empresas hay que trasladarla a los salarios".