Álvarez Cascos niega haber recibido llamadas para adjudicar concursos

El exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos ha afirmado que en sus cuatro años como ministro de Fomento "jamás" recibió "ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos", ni tampoco los altos cargos que dependían de él.

Así lo ha dicho durante su declaración como testigo en el juicio de Gürtel a petición del extesorero del partido Luis Bárcenas como supuesto perceptor de comisiones de la trama liderada por Francisco Correa, un papel que la Policía le atribuye a raíz de las siglas "PAC" que figuran en la contabilidad B de la red corrupta.

A preguntas del abogado de Bárcenas, Cascos ha asegurado que en su periodo de ministro de Fomento (2000-2004) nunca recibió indicaciones para favorecer a determinadas empresas, y tiene la "certeza" de que los altos cargos que dependían de él tampoco "recibieron ninguna llamada de la Tesorería general para tomar ningún tipo de decisiones ni ningún tipo de referencias".

El exministro ha dicho que Luis Bárcenas no ofreció instrucción alguna al respecto ya que sus responsabilidades, en calidad de gerente, dependían directamente del extesorero de la formación Álvaro Lapuerta.

Ha explicado que cuando llegó a ese Ministerio cambió las normas de contratación para "garantizar la transparencia y la objetividad de los resultados de los concursos", lo que hizo que en aquellos años "la objetividad y la transparencia" estuviesen asegurados". "En el Ministerio de Fomento en mi época eran imposibles los tratos de favor", ha añadido.

Respecto al informe de la UDEF de 2014 que le atribuye las siglas "PAC" como perceptor de dinero de la trama durante las campañas electorales de 2003 y 2004, ha aclarado que el inspector que lo firmó luego emitió otro en el que no hacía referencia a él y ha indicado, en todo caso, que no participó en ninguna de esas campañas. "Supongo que no habrá ninguna duda de que seguir haciendo estas insinuaciones carece complemente de sentido", ha dicho al respecto.

No ha recibido dinero al margen de sueldo

Lo ha dicho a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que le ha interrogado sobre aspectos relacionados con la pieza separada de Gürtel que versa en torno a la supuesta contabilidad B del PP, ante la protesta del abogado de Luis Bárcenas, quien pidió su declaración como testigo en este juicio.

"¿En algún momento recibió dinero en efectivo al margen de su sueldo?", le ha preguntado la fiscal, ante lo que ha respondido categórico que "no" y se ha remitido a su declaración ante el juez en el marco de la pieza separada, conocida como el caso Bárcenas.

Cascos también ha afirmado que después de lo sucedido en el año 1990 con el conocido como "escándalo Naseiro", en el PP "no había mucha afición a los donativos y a las aportaciones", y aunque ha reconocido que "formalmente" él se tenía que ocupar de ese asunto, ha dicho que se "limitaba" a "refrendar" con su firma las "actividades ordinarias de la Tesorería". En todo caso, él no recuerda haber recibido en persona ningún donativo para el PP.