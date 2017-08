División entre los cuerpos de seguridad: ¿ineficiencia antiterrorista?

Etiquetas

Supongo que es hora de dejarse de hipocresía. Por supuesto que lamento los muertos y los heridos. Por supuesto que condeno el atentado. Por supuesto que consideró rechazable la vileza del terrorista. Sea cual sea su motivación y mecanismos para llevarlo a cabo.

Dicho esto, toca pedir responsabilidades a quienes dirigen la lucha antiterrorista. No son culpables los políticos ni las fuerzas de orden público de los atroces acontecimientos. Pero si son responsables de combatirlos. Y hay algunos datos que deberían analizarse.

El primero es la noticia de que parece que la CIA americana había avisado de la posibilidad de un atentado a los Mozos de Escuadra ¿Que protocolos se activaron? ¿Se pidió ayuda la Generalitat a la Guardia Civil, la Policía Nacional o el CNI con información abundante sobre las células yihadistas? También parece ser que la Policía Nacional había avisado de que las Ramblas eran un escenario de un posible atentado ¿Que mecanismos de prevención se establecieron?

La explosión en Alcanar tardó en relacionarse con el atentado de las Ramblas, un error que retrasó la puesta en marcha de un mecanismo de alerta. La detención, captura y muerte de los terroristas, dos días después del atentado es confusa. Se abatieron a los terroristas de Cambrils. Eso es cierto. Pero en los demás hay confusión a la fecha de hoy. El acuchillado encontrado en un vehículo que se saltó los controles policiales no pudo ser el que lo conducía ¿dónde está el conductor?

¿Cómo pudo llegar la segunda furgoneta, donde, presuntamente, huyeron los terroristas, a Vic tan pronto y sin despertar sospechas? No se ha visto en las imágenes de televisión a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil. Al menos yo no las vi. Cómo si no fueran responsables de la lucha antiterrorista

¿Es que hay celos por parte de la Consellería de Interior de la Generalitat? La operación jaula parecía que correspondiera sólo a la Generalitat, algo, que si es verdad, es desaprovechar el caudal de información y la pericia de los otros dos cuerpos nacionales.

Puigdemont en su primera alocución dio las gracias a muchos, entre otros a “las fuerzas de seguridad del Estado” (omitiendo la palabra España). Y aunque Rajoy habló prontamente con el President por teléfono y se trasladó a Barcelona, la primera comparecencia conjunta visible fue la de la Plaza de Cataluña para el minuto de silencio de repulsa. Todo un ejercicio de ambigüedad calculada.

No se puede decir que de aquellos polvos vienen estos lodos. Podrían haber ocurrido los atentado de todas formas ¿o no? Y esta es mi reflexión: ¿habría habido mayor eficiencia antiterrorista si hubiera habido mayor coordinación policial y política?