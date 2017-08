Barcelona responde unida y sin miedo a los atentados terroristas: "No tinc por"

Etiquetas

Los ciudadanos españoles, con el Rey a la cabeza, se han unido hoy en el dolor por los atentados de La Rambla de Barcelona y de Cambrils y han rendido homenaje a las víctimas con un minuto de silencio, que ha terminado con largos aplausos y con un grito atronador en Barcelona: "No tengo miedo".

El Rey Felipe ha querido estar presente en la concentración celebrada este mediodía en la Plaza de Catalunya de Barcelona, donde también han acudido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los líderes de los principales partidos, como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos).

Junto a ellos estaban el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, acompañado por los consellers de su Govern, así como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros diputados autonómicos, además de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La Plaza de Catalunya estaba abarrotada por miles de ciudadanos, entre los que se ha podido ver a representantes de todas las confesiones religiosas, incluida la musulmana, que ha querido estar presente para mostrar su repulsa por los ataques.

Dos minutos de aplausos han puesto fin a la concentración silenciosa, en la que se ha escuchado un grito unánime dirigido a los terroristas: "No tinc por" (no tengo miedo).

En Madrid, en la escalinata principal del Congreso de los Diputados se han dado cita la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y los portavoces de los grupos parlamentarios, entre ellos Rafael Hernando (PP), Margarita Robles (PSOE) y Joan Tardá (ERC).

A los políticos se han sumado ciudadanos anónimos y turistas, a las puertas de ayuntamientos de toda España convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en los centros de trabajo, que con su silencio han querido mostrar su rechazo a los atentados terroristas y su recuerdo a las víctimas.