Bárcenas manejaba las cuentas de su mujer y firmaba por ella las declaraciones de la renta

El extesorero del PP Luis Bárcenas rehusó hoy responder al abogado del Estado y al resto de las acusaciones y se limitó a contestar a las defensas.

En su declaración de este miércoles insistió en que “no hablaba nunca de negocios” con su mujer y que incluso firmaba por ella las declaraciones de la Renta.

En la trigésimo segunda sesión del juicio por la primera etapa de la `trama Gürtel´ (1999-2005), Bárcenas insistió en exculpar a su mujer, Rosalía Iglesias, de cualquier responsabilidad sobre la gestión de su fortuna. Aseguró que el patrimonio de Iglesias “lo he administrado siempre yo, ella no ha tenido ninguna intervención", porque “yo con mi mujer no hablaba de negocios ni de temas empresariales".

De hecho, indicó, llegó a hacer “un churro con la firma de mi mujer” en la declaración de la Renta y “la presentaba en el banco”.En cuanto a la relación de su esposa con el PP o cualquiera de sus dirigentes, Bárcenas dijo que ella “no iba a la sede prácticamente nunca; igual en algunas elecciones, pero a mi despacho, jamás".

Según su declaración, Rosalía Iglesias, para la que la Fiscalía pide 24 años de cárcel por cooperar en los negocios de su marido, "se encargaba de la casa".

"A mi mujer no le interesan estos temas, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle", remachó.Al inicio de la sesión de este miércoles, Bárcenas anunció que por consejo de su abogado había decidido responder sólo a las defensas: "Después de hablar con mi abogado, y teniendo en cuenta lo intenso del interrogatorio de la Fiscalía, solo voy a contestar a las defensas".Pese a este anuncio, el abogado del Estado formuló sus preguntas, que Bárcenas escuchó en silencio.

El representante de los intereses del Estado pide para el extesorero cerca de 63 años de cárcel y que devuelva más de 11 millones de euros por 17 delitos fiscales. A su juicio, Bárcenas no ha satisfecho las obligaciones con la Hacienda Pública ni siquiera después de haberse acogido a la regularización decretada por el Gobierno en 2012.

Bárcenas niega haber recibido nada de Correa, Crespo o El Bigotes

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado este miércoles haber recibido entregas de dinero en sobres de la mano de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y ha dicho que "nunca jamás" nadie le ha llamado, ni de forma cariñosa ni de forma despectiva 'Luis el cabrón'.

El que fuera responsable de las finanzas 'populares' ha precisado que sólo coincidió con Pérez en cinco o seis ocasiones en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. También en la celebración del Congreso del PP de 2008 en Valencia, para el que la empresa de el 'Bigotes', Orange Market, realizó algún trabajo.

No tenía con él "ningún grado de confianza" y estos encuentros no eran personales ya que como entonces gerente no tenía relación con las personas que se ocupaban de los aspectos técnicos.

Según ha explicado a preguntas del abogado de 'El Bigotes', Pérez estaba considerado en la formación como "una persona muy creativa" en su terrreno, dedicado a la escenografía y la organización de actos electorales.

Respecto al apunte que refleja en la contabilidad B del cabecilla de la trama Francisco Correa una entrega de 72.000 euros vinculada con el nombre 'Luis, El Cabrón' y cuestionado sobre si ese apelativo respondía a una entrega económica a Bárcenas, el extesorero ha precisado que no le dejó esta cantidad.

En su opinión, los informes indican "clarísimamente" que el apunte sobre 'Luis el cabrón'responde a una deuda de Pérez cubierta por Correa y él va sufragando. "El propio punte contable ya deja la operación totalmente clara", ha defendido.

El letrado quiso centrar su interrogatorio en el conocimiento que el extesorero pudiera tener de la financiación irregular del PP en esos municipios, pero el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le advirtió: “Una cosa es el Partido Popular y otra es el Partido Popular de Madrid. No mezclemos las cosas, no aprovechemos una cosa para hablar de la otra".