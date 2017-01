Bárcenas vuelve a utilizar el interrogatorio para salvar a su mujer

Etiquetas

Luis Bárcenas ha vuelto a usar su interrogatorio para exculpar a su mujer, Rosalía Iglesias, cada vez que ha tenido ocasión. Una estrategia que ya se pudo entrever ayer. Negó que ella hubiese realizado algún negocio vinculado con las operaciones del empresario y considerado 'cabecilla' de la red, Francisco Correa.

Hoy, con una declaración más centrada en su patrimonio en Suiza y sus negocios, ha asegurado que "Rosalia Iglesias no tenía ningún poder en la fundación [Sinequanon]. Si yo no lo tenía, ella mucho menos. Mi esposa firmaba donde yo decía que firmase, difícilmente conocía las cuentas de España y mucho menos las de fuera, porque nunca se lo comenté".

Ha asegurado también que cuando iban a un banco suizo, "allí no se hace como en España, entras en el garaje, te recoge un señor de librea y te sube a un ascensor. Yo a mi mujer le decía que tenía reuniones de trabajo, ella no entraba y se tomaba un café en una salita. Jamás vio si entregaba o no dinero a nadie". Sirve para alejar a su mujer de las sospechas de nuevo.

Piden 24 años de prisión

El juez Ruz, que llevó la causa con anterioridad, pedía 24 años de prisión para Iglesias. Se basaba en un informe de Hacienda en el que ella había ingresado en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006.

Intentó justificar esas ganancias asegurando que procedían de la compra venta de cuadros con un documento falsificado. Además de aparecer junto a su marido en multitud de documentos. Iglesias, que tiene dos hijos con Bárcenas y lleva casada con él desde 1989, es una de las 37 personas que forman parte de los acusados por la Gürtel.

Él simulaba los "garabatos"

Hasta tal punto llega el desconocimiento de la mujer que, según Bárcenas, "las declaraciones de la renta las realizaba yo con el asesor. Las hacíamos separadas o conjuntas según fuera más ventajosa. El asesor me las explicaba, y yo firmaba la mía y ponía un garabato en la declaración de mi mujer".

El extesorero aseguró ayer que la única influencia de su mujer en sus negocios llegó por la vía artística, ya que estaba interesada en la pintura, pero "Las decisiones de compra y venta de obras de arte las tomaba yo; mi mujer se limitaba a poner la firma en el documento que le pasaba yo. Hemos ido a muchas ferias juntos, en Francia, en Inglaterra, en España, unas más conocidas y otras menos conocidas, y luego te encuentras con la sorpresa de que hemos comprado algo que tiene mucho valor".

Incluso resaltó que Rosalía Iglesias se dedicaba de forma "menor" a la restauración de muebles antiguos y al arte y no generaba por estas funciones grandes beneficios. "Los ingresos los gestionaba yo", ha destacado. Desde que se destapó el escándalo la mayor preocupación de Bárcenas ha sido limpiar la imagen de su mujer.