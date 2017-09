Butifarras y calçots 'made in Madrid': el 1-O no se nota en la Cataluña de la capital

Etiquetas

La temporada de calçotsno comenzará hasta bien entrado noviembre. Más de un mes después del 1-O. Pero algún restaurante catalán de Madrid, como La cuina del Racó, sito en el capitalino barrio de San Blas, ya anuncia que desde el 15 de noviembre al 15 de abril ofrecerá 'Menú Degustación Calçots'. Por 24,50 euros uno se puede saciar a base de pan payés con tomate y surtido de embutidos catalanes, alcachofas de temporada salteadas, escalivada de verduras asadas, calçots de Valls a la brasa en teja con salsa romescu, butifarra a la brasa y de postre... crema catalana.

El calçot es "la columna vertebral del restaurante", comenta Cristian Vargas, un chileno que lleva 11 años en España y los ha pasado trabajando en La Cuina. Auténtica embajada de la cocina catalana en la capital. El restaurante lo abrió en 2005 "un madrileño de padres catalanes", que el año 2013 "me traspasó el restaurante y ahora lo llevo yo y sigo con el mismo tipo de cocina catalana: calçots, butifarra, pa amb tumaca, caracoles... Productos 100% catalanes y de primera calidad". Asegura que el 'ruido' en torno a Cataluña no ha hecho mella en su 'cuina' e incluso anuncia orgulloso que "este año estoy facturando más que el pasado".

Pero Cristian confiesa que está pensando en "cambiar el lema del restaurante, que reza así: 'La Cuina, cocina catalana, de temporada y carnes a la brasa' y sustituir el catalana por mediterránea". "Yo soy apolítico", dice Cristian, "no quiero líos y jamás he tenido problema alguno en mi local, pero oigo los comentarios de los clientes en la barra cuando leen el periódicoy creo que voy a cambiar el lema. No quiero problemas en el futuro. Aquí hacemos cocina catalana, pero soy chileno y mi país de adopción es España y en mi casa todo el mundo es bien recibido".

Día D, hora H

Se acerca el día D y la hora H del 'procés' independentista catalán. El ambiente se crispa. Desde hace semanas los medios de comunicación dedican casi todo su tiempo y espacio a lo que sucede en Cataluña: Puigdemont, Junqueras, Gabriel, Colau, Parlament, Turrull, urnas, papeletas, referéndum, Rajoy, Tribunal Constitucional, Mossos, Fiscalía, independencia, ilegal, votar, alcaldes, España, Cataluña... Palabras, instituciones y nombres que todo lo copan estos días. En la avanzadilla catalana en Madrid, sin embargo, da la impresión de que se quiere obviar el tema y la polémica y hacer como que no pasa nada. Una especie de velo de silencio para que la vida siga igual antes, durante y después del 1-O.

El Centro Cultural Blanquerna engloba una librería, la oficina de turismo, el centro cultural propiamente dicho y la delegación de la Generalitat en Madrid, que dirige en la actualidad Ferrán Mascarell. Situado en la calle de Alcalá, a escasos 200 metros de la Puerta del Sol, en la celebración de la Diada de 2013 fue asaltado por un grupo de ultras. Pero ahora todo es "normalidad". Un portavoz oficial asegura que "no hay ningún problema" ni "hemos detectado hostilidad por parte de lo madrileños". Así "los actos culturales, las conferencias, los cursos, también de catalán, se siguen desarrollando normalmente... Incluso, la oficina de turismo recibe cada día más visitantes buscando información y se ha celebrado la Diada nacional de Catalunya 2017 esta semana sin ningún sobresalto y con la presencia del consellerJordi Turull".

La otra gran institución de Cataluña a orillas del Manzanares es el Crecle Català de Madrid, que desde 1973 tiene su sede... en la Plaza de España. El Círculo, creado en 1952 tiene como objetivo "dar a conocer Cataluña en Madrid y también acercar Madrid a Cataluña sirviendo de enlace entre ambas sociedades civiles.. ¡Todos sois bienvenidos!", aseguran en su web. La entidad, presidida por Albert Masquet y Nogués, agrupa a todo tipo de personas y se declara "totalmente apolítica". Es más, "como institución cultural no hablamos ni nos posicionamos sobre la situación actual. Si algún socio quiere hacerlo a nivel particular..."

El Cercle continúa con su "vida habitual", ajeno al 'tsunami' político en la región que representa. El lunes, para celebrar la Diada, la colla castellera de Madrid, creada este mismo año y la primera agrupación de este estilo que existe en la capital, llevó a cabo una actuación en la Plaza de España, frente a la sede del Cercle, "que fue un éxito y congregó a muchísimos madrileños y visitantes, que disfrutaron con esta tradición tan nuestra".

Muy buena diada para la Colla y creemos que un buen espectáculo para la gente que nos ha acompañado. ¡Muchas gracias a todos y Feliz Diada! pic.twitter.com/etSX8WTMHQ — C. Castellera Madrid (@CCastelleraMAD) 11 de septiembre de 2017

Teatro, excursiones, conferencias... Y sardanas. Porque los primeros y terceros domingos de cada mes, excepto en verano, el Cercle Català de Madrid organiza una 'ballada' (bailada) de sardanas en la glorieta de la Sardana del parque del Retiro, junto al monumento al típico baile catalán que existe en el corazón de este pulmón verde en el centro de Madrid. Como típicos son los caracoles que los los socios del Círculo comieron para celebrar la Diada del 11 de septiembre.

Butifarra sin DNI

En La Garriga caracoles, haberlos haylos, pero lo que prima es la butifarra. "La mejor y más auténtica butifarra -blanca o negra- de Madrid". Butifarra sí, pero también fuet, bisbe, cava de San Sadurní de Noia, mantequilla del Cadí, crema catalana... Y toda una gama de productos que no proviene de la 'fábrica' de embutidos que esta cadena gastronómica tiene en Santa Perpetua de la Moguda (Barcelona). Productos ibéricos, quesos, aceites, vinos... Todo de excelente calidad. Un cliente, perfectamente trajeado, que saborea en la barra una pulguita de butifarra blanca mojada con una cerveza asegura: "Es exquisita... Y ya está. No hace falta preguntarle el DNI al embutido. Está riquísima y punto y por eso vengo a la Garriga".

La cadena de charcuterías gourmet y delicatessen con barra, como ellos mismos se denominan, dispone de seis establecimientos, tres en Barcelona y otros tres en Madrid. Unas 'botigas' que creó en 1959 la familia Pedró. Una saga familiar que han heredado los cuatro hermanosPedró i Subirats. ADN 100% catalán, pero también "un poquito madrileño", donde "nos sentimos como en casa". Y es que La Garriga lleva en la capital más de 45 años, desde 1971, cuando abrió el establecimiento de la Castellana. Luego vendrían los de las calles Serrano y Génova (casi puerta con puerta con la sede central del PP) y ahora, la familia pretende llegar hasta las seis 'botigas' en Madrid a partir del sistema de franquicias.

Mari, empleada de la primera tienda gourmet que La Garriga abrió en Madrid zanja el tema: "Los clientes hablan de la independencia de Cataluña; sí, es un tema recurrente, pero en La Garriga lo que importa es la calidad de nuestros productos, nuestras butifarras... Aquí manda la gastronomía, no la política". Mientras Mari analiza así, a su manera, la actualidad política, una señora de avanzada edad, "madrileña de pura cepa, 'gata' total", y clienta habitual de La Garriga se lleva dos butifarras, una negra y otra blanca... "Las mejores", sentencia.

Los herederos del mítico Endavant

Quizás por aquello de ponerse la venda antes de la herida, los hermanos Molina, que regentan el grupo Casa Jorge, dejan claro en su página web que son "madrileños". En el año 2000 "tres madrileños de pura cepa", explican, "tuvieron la idea de montar 'Casa Jorge'; un restaurante de cocina catalana en el histórico barrio madrileño de La Prosperidad, después de que uno de ellos trabajase en el desaparecido 'Endavant' de la calle Velázquez" (durante años el verdadero mascarón de proa de la gastronomía catalana en Madrid). "Allí es donde aprendió y conoció a los proveedores de los secretos de esta cocina". Actualmente, "los hermanos Molina, Jorge, Domingo y Cristóbal, regentan cuatro restaurantes en la capital; 'La divina de Goya', 'La Divina de Castellana', 'Moaran' y 'Casa Jorge' convirtiéndose en nuevo referente de la cocina catalana y mediterránea en general": Esqueixada de bacalao, escalivada, caracoles a la Llauna,pa amb tumaca,calçots, en temporada, anchoas de L'Escala, arroces, butifarra de Alpicat con mongetes...

En La Manzana, en pleno Paseo de la Castellana, en el lucernario del hotel Hesperia, el reconocido chef Esteban González, formado con el desaparecido cocinero catalán y tres estrellas Michelín, Santi Santamaría, hace una cocina moderna de mercado que no puede denominarse específicamente catalana, pero que tiene claras reminiscencias de ésta región. Pulpo asado con guiso de callos de bacalao y capuccina de gambas, pescados de temporada de la lonja de Blanes (Girona)o Risotto de setas de temporada son alguna de sus propuestas para delicia de ejecutivos y gastrónomos que cada día llenan sus salones con el afán de saborear alta cocina de mercado.

"Yo también me pensaría entrar a un restaurante catalán"

"Soy española y de derechas. Me parece una barbaridad lo que están haciendo algunos políticos y parte de los catalanes. Para mí Cataluña es y siempre será España". María José Bermúdez, una "empleada de banca" de mediana edad, se muestra así de rotunda casi a la vez que empuja, acompañada de su marido, la puerta del restaurante Can Punyetes de lacalle de San Agustín en Madrid (hay otro en Señores de Luzón, en el barrio de Ópera). El nombre del lugar no deja lugar a dudas sobre su procedencia.

El grupo Can Punyetes (tres restaurantes en Barcelona capital, otro en Sabadell, en Sort (Lleida) y los dos citados de Madrid, lo fundó en 1981 el madrileño Juan Melián, emigrante en Barcelona, junto a otros dos socios. La seña de identidad de estas seis tabernas: la cocina catalana a la brasa.

"Nada tiene que ver la gastronomía con la política y la comida de Can Punyetes nos gusta, el trato es exquisito y por eso venimos a comer aquí", asegura con firmeza María José. Iván Melián, "madrileño 100%", es sobrino del fundador del grupo Can Punyetes y encargado de los dos establecimientos de Madrid. Confiesa, con un tono de cierto enfado, que "no" entiende nada de lo que pasa más allá del Ebro, aunque asegura que "no hemos notado en los restaurantes madrileños que la clientela haya bajado desde que estalló toda este sinsentido en Cataluña. Estamos en Madrid desde hace muchos años y el público es el de siempre".

Eso sí, Iván hace una confesión sorprendente, o quizás no tanto: "seguro que habrá habido gente que no nos conozca y que no ha entrado al restaurante al ver que el nombre es catalán y hacemos cocina catalana. Yo, desde luego, si estuviera en su lugar, quizás también me lo pensaría".