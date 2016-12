Prisión sin fianza para César Adrio, principal sospechoso del asesinato de Ana María Enjamio

Etiquetas

Prisión provisional incomunicada y sin fianza. César Adrio, detenido como principal sospechoso del asesinato de Ana María Enjamio ha sido enviado a prisión porque la titular del juzgado de violencia sobre la mujer ha considerado que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Por el momento, en el caso no hay acusación particular o popular, aunque el juzgado ya ha hecho el ofrecimiento de acciones a la familia de la víctima y de asociaciones. La Fiscalía, por lo tanto, reclamó prisión, ya que en otro caso el juzgado no la podría haber acordado.

César Adrio ha comparecido durante una hora y veinte minutos ante la jueza del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Vigo, Paz Filgueira, y solo ha contestado a las preguntas de su defensa. El arrestado llegó poco antes de las nueve de la mañana a los juzgados de Vigo a bordo de en un furgón policial. Casi dos horas después, minutos antes de las once y media de la mañana, César Adrio entró a declarar ante la magistrada.

Iba esposado, con el rostro cubierto por un jersey, vistiendo pantalón de chándal y escoltado por cuatro policías. Sus familiares le apoyaron. Su destino fue la cárcel de A Lama. La Policía casi agotó el plazo de 72 horas para entregar al sospechoso porque necesitaba recabar más pruebas. Por el momento es el único sospechoso del crimen. Ambos, acusado y víctima mantuvieron una breve relación. Ana María fue asesinada a puñaladas en el portal de la casa donde vivía con dos compañeras. En la cena de empresa, varios testigos confirmaron que César hizo todo lo posible por retomar la relación y se prestó a llevar a Ana María a casa, algo que ella rechazó.