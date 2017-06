Chicas denuncian que un dron las grabó tomando el sol en un barco en Mallorca

Etiquetas

Siete chicas han denunciado ante la Guardia Civil que un dron manejado desde un yate cercano las grabó mientras tomaban el sol sobre la cubierta de una barca en aguas de Portocolom, al sureste de Mallorca.

Según ha informado a Efe un portavoz del instituto armado, los agentes que tramitaron la denuncia e identificaron al piloto del dron no aprecian en los hechos relatados por las jóvenes un comportamiento delictivo, puesto que las imágenes supuestamente captadas desde el aire no habían sido difundidas y no hay constancia de que quedasen registradas.

No obstante, la Guardia Civil remitió la denuncia al juzgado de guardia de Manacor por si considera que los hechos narrados sí pueden constituir un delito y está analizando si la persona que operó el dron cometió alguna infracción administrativa.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando, según el relato recogido en la denuncia de las jóvenes, mientras tomaban el sol sobre la cubierta de un "llaüt", algunas de ellas desnudas, advirtieron que una pequeña aeronave las sobrevolaba y las grababa, según denotaba una pequeña luz roja encendida en el aparato.

Entonces comprobaron que cerca navegaba un yate donde un grupo de hombres observaban una pantalla y se reían.

Las jóvenes les gritaron para que dejaran de grabarlas y los ocupantes de la otra embarcación las ignoraron, por lo que ellas grabaron lo que ocurría con sus móviles, ante lo cual los hombres cambiaron de actitud, dejaron de volar el dron y se alejaron.

Las afectadas siguieron con su barco tradicional mallorquín al yate hasta el puerto de Portocolom y avisaron a la Guardia Civil.

Los supuestos "mirones", según ellas, les ofrecieron dinero por desistir de su intención de denunciarles, pero finalmente presentaron al día siguiente en el puesto de la Guardia Civil de Felanitx una denuncia por violación de su intimidad.