Colau llega a un acuerdo con Puigdemont para permitir votar el 1-O en Barcelona

Tras días de indecisión e innumerables cambios de opinión, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para que los ciudadanos de la ciudad puedan participar en el referéndum del 1-O sin que se ponga en riesgo a los funcionarios del ayuntamiento.

Complim el nostre compromís: a Barcelona l'#1oct es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics — Ada Colau (@AdaColau) 14 de septiembre de 2017

Así, a través de Twitter, Colau ha asegurado que el ayuntamiento cumplirá su compromiso y que "en Barcelona se podrá participar el 1 de octubre sin poner en riesgo ni a la institución ni a los servidores públicos". Puigdemont no ha tardado en responder aplaudiendo la decisión.

Paradójicamente, el anuncio llega horas después de que el secretario del Ayuntamiento de Barcelona dictaminara que Colau debía acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, podría tener consecuencias penales.

En un informe de 15 páginas, el secretario general del consistorio declinaba así que el Ayuntamiento pudiera acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En numerosas ocasiones la alcaldesa se había mostrado favorable al referéndum, pero había expresado sus reservas sobre cómo afectaría a los funcionarios, por lo que solicitó al Govern garantías adicionales. De hecho, tras las últimas suspensiones del TC, remitió una carta al president en la que aseguraba: "Por este motivo, les solicito nos informe de cuáles son las actuaciones que tienen previstas, dadas las nuevas circunstancias".

El PSC se defiende

La decisión de Colau pone más en duda su pacto de gobierno con el PSC. El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha afirmado que "si ha habido acuerdo" para el 1 de octubre ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará "ni locales ni medios" para la votación.

El dirigente del PSC ha defendido así que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido". Sin embargo, el propio Pedro Sánchez asegurara esta semana que no lo rompería, incluso aunque finalmente el consistorio de la capital catalana diera apoyo al referéndum independentista del 1 de octubre.