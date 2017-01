Giro de Cospedal en la tragedia del Yak-42: Defensa reconocerá la responsabilidad patrimonial

Etiquetas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que la administración reconocerá la responsabilidad patrimonial en la tragedia del Yak-42. Lo ha hecho en la comparecencia que ha protagonizado este lunes en la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados para explicar el contenido del informe del Consejo de Estado.

¿Por qué el vuelo del Yak-42 era ilegal? 13 hechos vetaban el despegue del avión y así evitar la tragedia por parte de Defensa el 26 may 03 pic.twitter.com/STOa9rgSHa — Víctimas del Yak-42 (@justiciayak42) January 16, 2017

Cospedal ha realizado este anuncio delante de un grupo de familiares de los 62 militares fallecidos. La ministra ha afirmado que "tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles, que fallecieron en la tragedia del Yak 42 y pedir un justo y digno reconocimiento para ellas y sus familias". Ha hablado también de cuestiones de "moral, justicia y dignidad". Es un claro giro en la actitud del Gobierno con respecto a la mayor tragedia aérea de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

.@mdcospedal espera que la decisión del @Defensagob sobre el #Yak42 mitigue al menos una parte del dolor. Las familias lo necesitan pic.twitter.com/OQTKTD0EUz — Ministerio Defensa (@Defensagob) January 16, 2017

La titular del Ministerio también ha anunciado que Defensa pondrá todos los medios para minimizar los riesgos e intentar que una situación así no se pueda repetir. Cospedal, eso sí, ha desvelado que no habrá resarcimiento económico y que las indemnizaciones no serán revisadas, cuestión recogida en el propio dictamen del Consejo de Estado.

"Me gustaría que la resolución de este procedimiento administrativo sea, por fin, elemento de sanación y mitigue al menos una parte del dolor. Las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan, la sociedad nos lo pide", señaló la ministra durante el transcurso de su comparecencia.

María Dolores de Cospedal, por cierto, no ha mencionado a Federico Trillo en ningún momento de su intervención ni ha realizado ninguna crítica hacia la gestión del entonces ministro de Defensa, que anunció su renuncia la pasada semana como embajador español en Reino Unido.

Para finalizar su comparecencia, la ministra Cospedal ha asegurado que "este Gobierno seguirá tomando las mejores decisiones para que estas trágicas y desgraciadas lecciones que nos ofrece la vida no se olviden. Para que el injusto sacrificio de muchos no sea vano y estéril y para que, al fin y al cabo, podamos atender al servicio público que debemos desempeñar con la mayor eficiencia, eficacia y calidad, de acuerdo con los medios que los ciudadanos ponen a nuestra disposición".

El portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, Antonio Hernando, ha solicitado que la ministra pida perdón y que se reconozcan los errores que cometió el departamento antes y después de la tragedia. Ha hablado de "justicia y dignidad" y ha recordado que existían denuncias de que los aviones a los que se subían los militares tenían deficiencias.

Hernando también ha pedido la apertura de una investigación con expertos independientes al Ministerio de Defensa. Ha pedido transparencia y que se investiguen contratos anteriores. Para cerrar su intervención ha exigido que sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien pida perdón en el Congreso.

Albert Rivera, portavoz de Ciudadanos, ha solicitado también que el Gobierno pida perdón. Ha hablado del dolor de las familias y ha reclamado una investigación rápida y eficaz para saber toda la verdad. El socio de investidura del PP ha reclamado empatía: "Yo creo que durante demasiados años parte de la población española no ha confiado en el Ministerio de Defensa por este caso". Ha recordado los errores de Trillo y el trato deficiente que recibieron en su etapa los familiares de las víctimas.

.@Albert_Rivera "Por suerte, el Estado no es Trillo. España tiene mecanismos para resarcir la dignidad a las víctimas del Yak-42"#CongresoCspic.twitter.com/6NccW01EyZ — Ciudadanos (@CiudadanosCs) January 16, 2017

Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, ha realizado varias preguntas a la ministra Cospedal. Ha pedido que se conozca la toda la verdad sobre el vuelo y el contrato del transporte, que se identifiquen a todos los responsables de la tragedia, que se recuperen los 42 contratos previos a la tragedia que, al parecer, desaparecieron del Ministerio de Defensa, que se depuren responsabilidades por la gestión de la catástrofe... y que se depuren responsabilidades y se haga justicia.

Iglesias también ha lanzado un pregunta inquietante recordando a Luis Bárcenas: ¿se pagó con dinero de la caja B del PP a los abogados de los militares acusados de la tragedia?

Gabriel Rufián, portavoz de ERC; ha sido el más claro al hablar del dolor que han sentido los familiares de las víctimas en los últimos años. Ha citado, por ejemplo, que algunos cadáveres estaban identificados con dos números de pie distinto y ha preguntado a la ministra de Defensa si ella volaría en un avión pilotado por dos personas que no han dormido en las últimas 22 horas.