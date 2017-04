Cifuentes ya ejerce de 'lideresa'absoluta y se postula como adalid anticorrupción

Etiquetas

El 'aguirrismo' ha muerto. Y una vez acabada esta etapa del PP madrileño con la dimisión de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, actual inquilina de la Puerta del Sol, se postula, y ejerce, como flamante 'lideresa' del 'nuevo PP' y adalid contra la corrupción: 'purga' en el Canal y 'asalto', con el apoyo de Génova, a la última trinchera 'aguirrista' en el consistorio madrileño.

De momento, y después de que ella misma pusiera a disposición de la Fiscalía toda clase de papeles sobre la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II que investigaba el Ministerio Público, ahora lleva a cabo una 'purga' en el Canal y destituye al gerente de Inassa, Diego García Arias, y deja sin sueldo a la ex directora financiera, María Fernanda Richmond, al antiguo gerente, Adrián Martín y al ex directivo de la empresa, Fernando Cevallos.

Cifuentes ha entrado en las entrañas del Canal. La misma entidad, por otro lado, cuya privatización y negocios en Lationoamérica, fueron aprobados por el Gobierno de Esperanza Aguirre "con la defensa acérrima y entusiasta de la entonces portavoz adjunta, Cristina Cifuentes", tal y como decía este martes la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, de 'Ahora Madrid'.

Lo cierto es que Cifuentes ha tomado nuevas medidas para depurar responsabilidades por el presunto desvío masivo de fondos públicos del Canal de Isabel II. El Ejecutivo autonómico acordó este pasado lunes destituir a Diego García Arias, gerente de Inassa, la filial suramericana de la empresa pública madrileña que habría utilizado la trama liderada por Ignacio Gonzálezpara cerrar operaciones mercantiles por importes hasta cinco veces superiores al precio real. La presidenta madrileña también ha suspendido de empleo y sueldo a antiguos directivos del Canal que habrían participado en el fraude y que seguían trabajando para esta empresa pública.

Medidas que afectan, de momento, a la ex directora financiera María Fernanda Richmond, detenida y en prisión. Y es que el convenio colectivo del Canal estipula que a todo trabajador que esté encarcelado se le suspende de forma automática el salario. El Canal también ha abierto expediente de suspensión al ex gerente, Adrián Martín, y al antiguo director de Recursos Humanos, Fernando de Cevallos. Éste último, marido de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Regina Plañiol. Ambos están siendo investigados en la causa.

Pelea por la portavocía en el Ayuntamiento

Pero vayamos por partes, una vez dimitida su 'enemiga íntima' Esperanza Aguirre, lo primero para Cifuentes, tras hacerse con la Comunidad de Madrid, la presidencia del PP regional o tener el favor de Mariano Rajoy y de Génova, donde no tiene enemigos, lo primero es apagar el último 'rescoldo' del 'aguirrismo' que queda encendido en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Madrid.

"Íñigo" (Henríquez de Luna) "es el sucesor 'natural' de Esperanza porque era su número 2 y el portavoz adjunto, pero si José Luís" (Martínez-Almedia) "ha dado el paso es porque cuenta con el apoyo de Génova y de la dirección regional del partido", que preside Cristina Cifuentes, "y si desde Génova y desde el equipo que dirige el partido a nivel regional se nos insinúa a quién votar o quién debe ser el nuevo portavoz... pues, lo haremos". Y es que a Martínez-Almeida se le entendió todo cuando al anunciar su candidatura ante los medios de comunicación este martes dejó claro que había "comunicado al partido mi decisión, que la conoce perfectamente" y que "no me tiro a la piscina si esta no tiene agua"...

Un ayuntamiento de Madrid que vivió este martes su primer pleno sin Esperanza Aguirre. Una esperanza Aguirre que se vio obligada a dimitir el lunes por la 'operación Lezo', que ha llevado a prisión al que fuera su mano derecha durante años y sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Y no pasaron ni tres horas desde el comienzo de la jornada de trabajo en el palacio de Cibeles para que saltaran a la palestra dos candidatos a sentarse hasta el año 2019, cunado se celebrarán las próximas elecciones municipales, en el sillón de portavoz del grupo municipal del PP, que deja vacante la que en su día fue conocida como 'lideresa' popular. Unas elecciones, por otro lado, para las que ya 'suena', entre otros, el nombre de uno de los vicesecretarios generales del PP como posible cartel electoral para recuperar la alcaldía de Madrid: Pablo Casado.

Íñigo Henríquez de Luna, portavoz provisional tras la renuncia de Esperanza Aguirre, personifica al 'aguirrismo' en estado puro. Fue el director de campaña en las últimas elecciones municipales y autonómicas, es el presidente del PP en el barrio de Salamanca -el auténtico granero de votos de los populares en la capital- y lleva muchos años junto a Esperanza Aguirre. José Luis Martínez-Almeida, que también proviene del 'aguirrismo' -Cifuentes los incluyó a él y a Henríquez de Luna en la ejecutiva- es apoyado ahora por las direcciones nacional y regional para terminar de desmontar el 'aguirrismo' post Esperanza.

José Luis Martínez-Almeida es pues el nombre a partir del que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la cúpula nacional del PP, más en concreto la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, pretenden 'asaltar' la última trinchera que le queda a Esperanza Aguirre, el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Madrid. Un equipo, 20 concejales, que es fiel a la antigua 'lideresa', fueron en sus listas, pero que a cualquier insinuación desde Génova o la Puerta del Sol, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, no dudarán en cambiar su voto al representante del 'nuevo PP' madrileño.

Y ello pese a que la bancada popular en el palacio de Cibeles rindió tributo este martes a Esperanza Aguirre. Se revolvió y protestó airada cuando desde la tribuna de oradores, el edil socialista, Ignacio de Benito, dijo, con dureza, que "no echaremos de menos a la señora Aguirre porque si algo ha demostrado la 'rana madre' es su capacidad de convertir en ciénaga cada espacio que habitaba".

Y nada más oír estas palabras, la respuesta de los populares no se hizo esperar. La portavoz del PP en materia de Cultura, Victoria Rosell, mostró "gratitud a Esperanza Aguirre por su vocación de servicio a España y a los españoles puesta en el desempeño de sus labores municipales como en el resto de su trayectoria como servidora pública”. Y todos los concejales del PP, puestos en pie, prorrumpieron en un largo y cerrado aplauso por el "recuerdo imborrable" de una persona que "hasta su despedida ha sido un ejemplo de dignidad y honradez. Muchas gracias Esperanza Aguirre”, concluyó la edil entre el aplauso de los suyos y la total indiferencia del resto de grupos.

Votación este jueves

Pero una vez cumplido el 'homenaje', en la votación que llevará a cabo este jueves el grupo popular, previa reunión con Cristina Cifuentes, para elegir al nuevo portavoz, el grupo ya será menos 'esperancista' y lo lógico, salvo sorpresa, es que el portavoz elegido sea el candidato de Cifuentes y de Génova 13. Hay que tener en cuenta igualmente que la votación de los concejales para elegir a su nuevo 'jefe' deberá ser refrendada por la ejecutiva del PP regional, dato que no es baladí.

Decían estos días Begoña Villacís, de Ciudadanos (partido que sostiene con sus votos, in vigilando, al ejecutivo popular en la Comunidad de Madrid),l o Rita Maestre, de Podemos, que "el PP no quiere luchar realmente contra la corrupción y solo cambia un peón o una reina, pero no combate el saqueo de lo público". Cristina Cifuentes parece haber recogido el guante y quiere un 'nuevo PP' con 'bolsillos de cristal'. Un nuevo PP madrileño en el que el 'aguirrismo' ya es pasado y en el que la flamante 'lideresa', a todos los efectos, es la que fuera Delegada del Gobierno en la comunidad autónoma.

Una 'nuevo PP' madrileño que reaccionó a la dimisión de Esperanza Aguirre respetando y "agradeciéndole la decisión adoptada", ya que "debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción, lo que ha causado daño a las instituciones y al propio partido".

La nueva dirección regional del PP, pues, se encargó de poner distancias respecto a la etapa Aguirre porque "esta nueva etapa, ratificada por la militancia en el XVI Congreso Regional celebrado en marzo de 2017, está marcada por una política beligerante con la corrupción que es irrenunciable, y está basada en la más absoluta transparencia, y tolerancia cero frente a cualquier posible indicio de la misma".