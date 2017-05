El exgerente de Emarsa dice que se creó una trama para saquear la depuradora

Etiquetas

El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, ha admitido hoy que formó parte de una trama que saqueó durante años los fondos de la depuradora de Pinedo mediante facturas falsificadas por obras y servicios no realizados.Cuesta ha declarado hoy ante el tribunal que enjuicia a 24 procesados por el desvío de más de 20 millones de euros de fondos públicos de la empresa pública que gestionó la citada depuradora.Ha asegurado que fue el exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, quien le "enchufó" en esta empresa pública, y ha negado haber conocido al exconseller de Obras Públicas José Ramón García Antón y al exdelegado del Consell en Valencia Fernando Coquillat, a quien Crespo atribuye la recomendación de Cuesta para la gerencia."Yo era director de enfermería del área de Sagunto y alcalde pedáneo de Benimàmet-Beniferri por el PP. Le dije a Crespo que no tenía ni idea, ni la tengo, de depuración de aguas. La respuesta fue que no me preocupara de nada", ha agregado.Según su testimonio, "todos los proveedores" de esta empresa pública "tenían relación con el PP", y por este motivo contrató una caja de seguridad en un banco para guardar los contratos con estas firmas, todos ellos basados en expedientes de contratación "simulados".Además de Crespo, ha citado en varias ocasiones al exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) de la Generalitat, José Juan Morenilla, y al exjefe de explotación, Ignacio Bernácer -todos ellos procesados- como cómplices de sus acciones en la depuradora.Ha afirmado que tuvo citas "muy frecuentes" con Crespo desde que se incorporó a la gerencia "porque tenía que darle dinero todos los meses", en referencia a cantidades que recibía de los proveedores por permitir que éstos facturasen obras o servicios no prestados."Crespo, Morenilla y Bernácer me dijeron que iba a recibir de José Luis Sena -empresario de la firma Notec, que gestionaba los lodos de la depuradora- 12 euros por tonelada de lodo, que los repartiese en cuatro partes y me quedara una".

El tratamiento pasó de costar 18 euros a 42

El precio por el tratamiento de cada tonelada de lodo se encareció desde los 18 euros hasta los 42 entre 2004 y 2010, mientras los acusados estuvieron al frente de la planta, según las acusaciones.El pago en sobres se produjo entre 2005 y 2007, fecha a partir de la cual -siempre según el testimonio de Cuesta- Sena le propuso entregarles unas tarjetas de crédito a nombre de Jorge Ignacio Roca -titular de empresas de gestión de lodos- con las que podrían sacar 500 euros diarios.Ante la incomodidad, que según ha explicado, suponía ir a retirar dinero diariamente, Cuesta ofreció a sus compinches que entregasen las tarjetas a su hermana y ésta retiraría el dinero por ellos y se lo entregaría. "Ella apuntaba el dinero en unas libretas, pero las quemamos", ha afirmado.El exgerente ha admitido también haber cobrado mordidas de forma continuada por todo tipo de contratos de mantenimiento, suministros informáticos, cursos de formación, planes de comunicación o certificaciones de calidad, entre muchos otros.Según su relato, el exjefe de Informática de Emarsa, Sebastián García "Chanín" era un hombre "colocado" por el exconsejero delegado de Emarsa y exconcejal del PP de València, Silvestre Senent, que estaba considerado como "el subgerente" por ser "intocable". "Él me daba dinero, 2.500 euros al mes, porque es lo que venía haciendo con el anterior gerente. Si es que estaban ya allí cuando yo llegué... (en 2004)", ha comentado.Cuesta ha afirmado que Crespo, Bernácer y Morenilla también fueron beneficiarios de estas mordidas, aunque ha admitido que no compartió con Crespo los 2.500 euros mensuales que recibía de Chanín.Sobre Chanín, a quien ha calificado de "el conseguidor" ha asegurado que llegó a tener una estrecha relación personal, pero "cargaba a Emarsa todos los regalos que nos hacía: la Play Station que regaló a mi hijo en la comunión o un ordenador hiperexclusivo que me trajo de Nueva York y que no tenía ni la ñ".