Fernández Ordóñez y Segura no irán a juicio por el caso Bankia

La Audiencia Nacional ha decidido hoy no procesar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a otros altos cargos del organismo, y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura por la salida a Bolsa de Bankia.

La sección tercera de la Sala de lo Penal rechaza así el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), al que se habían adherido algunas defensas, como la del exconsejero de IU en Bankia José Antonio Moral Santín, procesado en esta causa.

La decisión se conoce más de dos meses después de que el instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, decidiera procesar al expresidente de Bankia Rodrigo Rato; al exvicepresidente José Luis Olivas; al ex consejero delegado Francisco Verdú; al exministro Ángel Acebes; a BFA y a Bankia, y a una treintena de directivos, al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores.

Asimismo, ha rechazado una treintena de recursos presentados por los procesados, entre ellos Rato, Acebes o Javier López Madrid.

La CIC recurrirá por despropósito

La CIC ya ha anunciado que recurrirá la decisión de exonerar a Fernández Ordóñez y Segura, que califica de "despropósito", ante el Tribunal Supremo, ya que fue esta misma sala la que determinó que existían "indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV".

Para el abogado de la CIC, Andrés Herzog, estos indicios no sólo no han desaparecido sino que se han visto reforzados con nuevas diligencias, que confirman "la responsabilidad de los organismos supervisores en el falseamiento contable continuado de la entidad financiera".

La Sala ha adoptado esta decisión por mayoría y no por unanimidad, y cuenta con el voto particular de la magistrada Clara Bayarri, que cree que la antigua cúpula del Banco de España estaba al tanto de la situación de Bankia antes de la salida a Bolsa.

En su opinión, conocían la situación de la entidad y eran conscientes de los perjuicios que podía causar en los pequeños inversores.

Tampoco serán procesados el exvicepresidente de la CNMV Fernando Restoy, y los inspectores y técnicos del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello, así como los exconsejeros de Bankia Atilano Soto, ex presidente de Caja Segovia, y Luis Blasco Bosqued, que no intervinieron en las reuniones del consejo de administración en las que se adoptaron los acuerdos investigados.

Con la decisión adoptada hoy y cerrada ya la instrucción, sólo queda fijar fecha para el comienzo del juicio, que según fuentes jurídicas no será antes de 2018.

Lo que dijo el juez sobre MAFO

El juez señala que autorizar o no la salida a Bolsa no es delito, "desde el momento en que son los inversores quienes deciden su acuden o no a dicha Oferta, para lo que consultan, o pueden consultar, el folleto informativo en el que se contienen los estados financieros de la Sociedad. Si tales estados financieros se encuentra disfrazados bajo una apariencia de solvencia de la que se carece, se produciría el fraude castigado por nuestro Código Penal, que como queda dicho no castiga la incorrecta o errónea decisión de salir a Bolsa".

Pero Andreu no solo no ha procesado a MAFO, sino que ha reprochado a la acusación querer criminalizar el hecho de que el Banco de España, presuntamente, supiera el desastre que supondría una salida a Bolsa de Bankia, en referencia a los emails enviados por el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, en los que advertía a la cúpula del supervisor de la crisis que esta decisión traería consigo.

"La acusación ha puesto todo su empeño en intentar criminalizar esta decisión, al afirmar que la entidad cuya salida a Bolsa se pretendía era inviable, y que dicha circunstancia era sabida, o tenía que haberlo sido, por las entidades reguladoras y supervisoras, cuestión esta que podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otros foros, más no en este, al carecer de relevancia penal", señala el auto.