La Fiscalía pide ahora investigar a Mas y Homs por malversar fondos el 9-N

La fiscalía no pidió que se juzgara por malversación a Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega en los juicios -en el Tribunal Superior de Cataluña y el Supremo- contra esos cuatro exmiembros del Gobierno catalán por la organización de la consulta independentista del 9-N. Hoy, sin embargo, ha presentado un informe ante el Tribunal de Cuentas en el que reclama que esos cuatro dirigentes devuelvan al erario catalán los más de 5 millones de euros que se emplearon en su organización en caso de que ese organismo los encuentre responsables de ese desvío de dinero público.

El Ministerio Público apoya la denuncia de presentada por las asociaciones Sociedad Civil Catalana, Associació Civica i Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución y pide que se abra investigación contable contra el expresident y sus tres consejeros. El informe de la fiscalía recuerda que el Supremo, en su sentencia por la que los condenó por desobediencia, no se pronunció sobre la existencia del delito de malversación.

Ahora sí se aprecia malversación contable

"No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional [que prohibió la consulta], tiene o no relevancia penal", redactaron los magistrados de la Sala Penal del alto tribunal en la sentencia de Homs. Y no lo hicieron porque el fiscal no incluyó ese delito en su escrito de acusación. Entonces, no apreció esa infracción criminal. Ahora, sin embargo considera que sí existió malversación contable.

Los gastos presuntamente irregulares consistieron en la construcción y publicación de una web institucional, la fabricación de material para ser empleado en la votación y el transporte del mismo a los locales de votación, la adquisición de ordenadores portátiles para ser empleados en las mesas de votación y otros centros públicos, la campaña de publicidad institucional, la suscripción de un seguro para los voluntarios que organizaron el proceso, las labores de apoyo informático a la consulta y el envío de información. En total, el erario público catalán pagó por esos conceptos algo más de 5,1 millones de euros.

"Cabe constatar la existencia de numerosos pagos efectuados, con cargo al erario público, que tenían por finalidad llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre de 2014, acto contrario al ordenamiento jurídico, según mandato explícito del Tribunal Constitucional", mantiene en su informe al Tribunal de Cuentas la fiscalía. "Los gastos generados han sido destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación", añade el escrito, que solicita el nombramiento de un instructor para investigar el caso.