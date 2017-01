Francisco Luzón sobre los banqueros: "Muchos rompieron los principios de una buena gestión con desparpajo"

Etiquetas

¿Tiene que tener miedo alguien de la banca a lo que desvele en su libro de memorias?

No. En absoluto. Yo no estoy aquí para criticar sino para añadir valor pensando en el futuro.

¿Alguna vez se quedó con ganas de denunciar lo que vio? ¿Lo denuncia en sus memorias?

No. Yo siempre fui abierto y transparente en el ámbito en el que lo debía ser.

¿Reconoce haber tenido enemigos en la banca?

No sé si los he tenido. Intuyo que algunos sí estuvieron obsesionados por su poder personal y no por la empresa. Y eso en algunas ocasiones muy importantes me afectó porque le afectó negativamente al banco. Lo que sí sé es que yo nunca creé ni alimenté enemigos. Los amigos te escogen a ti. Los enemigos los seleccionas tú, y yo nunca he tratado de hacerlo.

¿Es un lugar la banca para hacer amigos?

Claro, como cualquier otro. Lo importante es ser una persona con valores y principios orientados a la creación de valor para la empresa y para la sociedad y llevarlos siempre contigo, estés donde estés. Por eso no he sido un banquero al uso y eso me lo dicen ahora todos los ejecutivos del Santander. Yo no me camuflé en los órganos de gobierno. Siempre di la cara.

¿Mantiene contacto con sus colegas de entonces? ¿Qué le dicen?

Sí, con muchos. Ahí he descubierto a personas maravillosas y a otras personas ruines. Respecto al banco y la banca lo sigo muy de cerca.

¿Qué piensa al escuchar los casos de personas afectadas por las preferentes? ¿Y cuándo ve el juicio de las black?

La banca debe generar confianza y debe abordar una profunda transformación y afrontar los retos que supone los profundos cambios que se están dando en la economía y sus diferentes colectivos. Las entidades más dinámicas ya están empezando a posicionarse para el nuevo escenario tecnológico, para atender a unos clientes con otro tipo de necesidades. Mi consejo: la banca debe situar al cliente en el centro de sus objetivos y actividades. Sí puedo y debo decir que todo ser humano debe actuar con dignidad y si además gestiona los bienes públicos con más razón. En ninguna de las empresas en que trabajé existían tarjetas black. Existían las llamadas "tarjetas corporativas", que eran mecanismos empresariales para cargar al banco los gastos derivados de las actividades habituales ligadas al propio trabajo del banco, como por ejemplo viajes para ver las oficinas en otros países.

¿Se han ganado a pulso los banqueros su mala fama?

Los ciudadanos son ahora más conscientes de lo que debe ser una banca con transparencia y buena gestión. Muchas entidades financieras no solo rompieron los principios y valores de una buena gestión, sino que lo hicieron con desparpajo. Y esos excesos al final los paga la sociedad, por tanto no puede volver a ocurrir.

¿A quién admira más en el mundo de la banca? ¿Quién le enseñó más?

Enseñarme, muchos. En especial, en el Banco de Vizcaya. ¿Admirar hoy como banquero? Solo a uno que conozco muy bien: José Ignacio Goirigolzarri. Fue compañero mío en el BBV y es un banquero enraizado con la sociedad. Creo que en general la banca no ha asumido el papel que la sociedad hoy demanda. Y eso ni es bueno para la banca ni para la sociedad.