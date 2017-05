Greenpeace sí se moja y coloca una pancarta en la Torre Eiffel contra Le Pen

Quedan dos días para una de las votaciones más transcendentales de los últimos tiempos. Ante la indiferencia y pasividad de algunos, Greenpeace sí se moja ante un duelo marcado por el riesgo de 'ni Macron ni Le Pen', panorama que se plantean muchos franceses, tentados por la abstención.

Activistas de la ONG se han subido este viernes a la Torre Eiffel, en París, y han desplegado en el primer piso una gran pancarta para mostrar su rechazo al Frente Nacional, a dos días de la segunda vuelta de las presidenciales en la que la líder del partido ultra, Marine Le Pen, se enfrenta al exministro socialista Emmanuel Macron.

Liberté, Égalité, Fraternité. Three values to cherish and protect more than ever. #Resistpic.twitter.com/oreqLLQVYk