Guía para participar en las primeras votaciones ciudadanas en la historia de Madrid

La capital de España se convierte en los próximos días en la capital de la participación ciudadana. Bajo el lema Vota sí, vota no. Haz historia. Decide Madrid, los madrileños tendrán la oportunidad de decidir sobre dos propuestas ciudadanas que pretenden mejorar el funcionamiento de la ciudad. Además, podrán ofrecer su parecer sobre los proyectos de reforma de la Plaza de España y el futuro de la Gran Vía. A continuación ofrecemos las claves de este proceso, nunca antes celebrado en una ciudad española

Qué propuestas ciudadanos se van a votar

Los madrileños podrán decidir sobre las dos propuestas ciudadanas más apoyadas en la web Decide Madrid (decide.madrid.es):'Madrid 100% sostenible' que consiste en 14 medidas para mejorar el medio ambiente; y 'Billete único para el transporte público' que contempla la posibilidad de que se pueda cambiar de medio de transporte, bus, tren o metro, durante 90 minutos y sin pagar más, un conste adicional.

Estas dos son las únicas iniciativas que han alcanzado los 26.000 apoyos, correspondiente al uno por ciento del censo de Madrid, y que son necesarios para llegar a la consulta. Por lo tanto, se quedan fuera de consulta propuestas como el 'Arreglo de las aceras de la ciudad', que solo ha logrado 26 apoyos o la 'Creación de espacios para jóvenes emprendedores' que tan solo logró 42 votos.

Existe alguna cuestión que se vaya a votar a parte de las contempladas en la plataforma Decide Madrid

Sí. Los madrileños que lo deseen podrán opinar sobre el proyecto para la remodelación de Plaza España. Entre los finalistas figuran dos propuestas 'Welcome mother nature' o 'Un paseo por la cornisa'.

'Welcome mother nature', con un presupuesto estimado de 46 millones de euros, plantea una zona verde con centenares de árboles y una plaza circular en el centro para albergar actuaciones, festivales, ferias comerciales, además de zonas de juegos infantiles, un centro cultural bajo la calle Bailén y un área con wifi para que los ciudadanos puedan conectarse a internet.

El proyecto 'Un paseo por la cornisa', mantiene el monumento tal cual está y propone un gran paseo urbano con vías independientes para peatones y ciclistas, grandes praderas y zonas donde sentarse con más bancos y fuentes de beber, con un presupuesto estimado de unos 21 millones de euros, menos de la mitad que el del otro finalista.

- Además, los madrileños tendrán la oportunidad de opinar sobre cuatro cuestiones del futuro de Gran Vía: ampliación de las aceras, el número de pasos peatonales, las condiciones de las plazas traseras y el transporte público en la vía.

- Por otra parte, los empadronados en Barajas, Hortaleza, Retiro, San Blas-Canillejas, Salamanca y Vicálvaro podrán votar sobre cuestiones relacionadas con sus distritos.

Los vecinos del distrito de Salamanca podrán posicionarse sobre si están de acuerdo con llevar a cabo las acciones necesarias para incrementar la protección de los edificios históricos e instar para que se protejan los que actualmente no figuran en el catálogo. Lo harán de forma genérica, sin que se les ofrezca un listado de edificios sobre el que posicionarse.

En Hortaleza se tendrá que decidir si se cambia el nombre del distrito a Hortaleza-Canillas y si el actual Parque de Felipe VI adopta su nombre original, Parque Forestal de Valdebebas.

En Retiro se elegirán los nombres de tres centros culturales -los de calle Ibiza, calle Luis Peidró y en Avenida Ciudad de Barcelona- mientras que en Vicálvaro se preguntará por el nuevo nombre que tendrá su espacio de igualdad entre María Pacheco, Federica Montseny, Gloria Fuertes y Frida Kahlo.

Además, en Barajas y San Blas-Canillejas se pedirá a los vecinos que elijan 10 inversiones que consideren más importantes de entre 90.

Quiénes pueden votar

Todas las personas empadronadas en Madrid, mayores de 16 años. En total, 2,7 millones de personas.

Cuándo se puede votar

La primera votación ciudadana en la capital tendrá lugar del 13 al 19 de febrero. podrán participar desde las 9.30 horas de este lunes y hasta el domingo, tanto en la plataforma Decide Madrid (decide.madrid.es) como en urnas presenciales distribuidas en 130 mesas de la ciudad.

Cómo se pude votar

Hay tres modos para votar. El primero, que finaliza este domingo, es a través de un sobre franqueado de color amarillo que envió el Ayuntamiento de Madrid y que incorpora una papeleta con las instrucciones para votar. (Estos sobres no incluyen las preguntas sobre la Gran Vía porque se empezaron a enviar antes de que se aprobaran las propuestas)

- Se puede votar a través de la web Decide Madrid, a partir

- Y la tercera opción, es modo presencial en alguna de las urnas distribuidas por varios puntos de la ciudad.

Dónde están situadas las urnas

Las urnas de votación se repartirán por los 21 distritos de Madrid.El fin de semana se podrán encontrar urnas en la estación de Cercanías de Delicias, en las plazas Hermanos Falco y Álvarez de Toledo o de La Peseta, en los metros de Carabanchel, Congosto, La Elipa, el Barrio de la Concepción, Pinar de Chamartín, Montecarmelo, Las Tablas, Lucero, Aluche, Campamento y Alonso Cano, en los intercambiadores de Moncloa y Plaza Elíptica, en la plaza de las Cortes, Lavapiés, en la Puerta del Sol, Plaza de España, en la calle Fuencarral, Callao, Tirso de Molina, glorietas de Quevedo, Iglesia o San Bernardo, en los centros comerciales Príncipe Pío y La Gavia, en el parque del Retiro, en la plaza de Canal de Isabel II, en la glorieta de Cuatro Caminos o Plaza Castilla. Puede consultar en la web de DecideMadrid.es la ubicación y el horario exacto de las mesas.

¿Cuándo se conocerá el resultado?

El recuento de votos tendrá lugar el 20 de febrero y el resultado se hará público el 21 de febrero.

¿Son vinculantes?

En principio, si. La consulta no tiene la validez jurídica de un referéndum y se rige únicamente por la normativa municipal pero el Gobierno se ha comprometido a que la consulta sea vinculante. "Yo me comprometo a abandonar mi cargo si no cumplo con este compromiso", ha dicho a ese respecto el delegado de Participación Ciudadana, Pablo Soto.

¿Cuánto cuesta este proceso de participación ciudadana?

Desde el área de Participación consideran prematuro dar en este momento una cifra de lo que costarán las consultas de febrero a las arcas públicas. La única cifra que, de momento, pueden confirmar es la que concierne a los 204.000 euros en materia de impresión y ensobrado de las cartas que en estos días están recibiendo los madrileños en sus casas para poder participar en el proceso.

¿Quién vigilará la consulta?

Para llevar adelante esta primera consulta ciudadana será necesaria la colaboración de unos 1.100 voluntarios, entre los que se encuentran funcionarios municipales que no cobrarán más por este trabajo y que han recibido un curso de formación.

¿Qué datos hay del voto por correo?

A fecha de 1 de febrero se han emitido 68.200 votos por correo postal lo que, según el Gobierno de Manuela Carmena, unos datos que demuestran que "la ciudadanía quiere participar en la toma de decisiones."