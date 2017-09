De Guindos cree que en una Cataluña independiente el paro se duplicaría

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, cree que el desafío catalán no afectará a la revisión de la calificación de España que algunas agencias internacionales, como Moody's, deben realizar a finales de este mes, dado que "nadie" considera viable la independencia de Cataluña. Sin embargo, si considera que si la separación se produjera, las consecuencias económicas para la región serían desastrosas.

"(La independencia de Cataluña) es tan irracional que ni los inversores, ni los mercados de capitales ni mis colegas del Ecofin consideran que sea un escenario mínimamente viable y aceptable y, por lo tanto, no lo incorporan a sus cálculos. Por supuesto, el Gobierno no va a dejar que ocurra", ha subrayado en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press.

El ministro ha asegurado que el debate catalán "no ha impactado por el momento" en los indicadores económicos porque los inversores, los mercados financieros y los que prestan dinero a España no se creen que vaya a haber independencia en Cataluña.

"El impacto sobre la prima de riesgo es muy marginal; lo que ha habido es una modificación de la referencia del bono español, lo cual aumentó unos cuantos puntos básicos la prima de riesgo, pero como consecuencia del debate sobre Cataluña, el impacto es inexistente", ha explicado.

Empobrecimiento brutal de una Cataluña independiente

Guindos ha insistido en que, desde el punto de vista económico, la separación de Cataluña sería "absolutamente irracional" y ha advertido de algunas de las consecuencias que tendría y "de las que no hablan" los defensores del proceso.

Así, ha indicado que la independencia supondría la salida de Cataluña de la zona euro y de la UE, lo que conllevaría que el 75% de su producción estaría sujeta a un arancel. Por otro lado, ha añadido, los bancos con sede en Cataluña deberían cambiar su domicilio, lo que generaría una "incertidumbre brutal".

Al mismo tiempo, la Cataluña independiente tendría que crear su propia divisa, con una devaluación de entre el 30% y el 50%; su PIB se reduciría entre el 25% y el 30% y su tasa de paro se duplicaría.

"El empobrecimiento de la sociedad catalaña sería brutal", ha zanjado Guindos, que insiste en que "nadie con dos dedos de frente" considera que la independencia es un escenario viable. En su opinión, se trata de "un caballo de Troya" para que Cataluña tenga un gobierno "radical". "Y eso es lo que van a conseguir en última instancia", ha agregado.

El titular de Economía ha afirmado además que no tiene constancia de que se hayan producido deslocalizaciones empresariales a causa del debate catalán y ha precisado que éstas tienen "mucho más que ver" con el hecho de que es una de las comunidades donde las empresas pagan impuestos más elevados.

El ministro ha subrayado que la respuesta que está dando el Gobierno al desafío catalán está siendo "equilibrada, firme y prudente" y ha indicado que no se han intervenido las funciones de Cataluña, sino que se están vigilando los pagos que efectúa.

Una catástrofe para Cataluña, España y Europa, dice José Luis Bonet

Por otro lado, el presidente de las cámaras de comercio de España, José Luis Bonet, ha asegurado hoy que "en el caso hipotético" de que se produzca la independencia de Cataluña "sería una catástrofe para Cataluña, España y el resto de Europa".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz antes de participar en unas jornadas, Bonet ha vaticinado que "no habrá referéndum" el 1 de octubre y, si hay algo, "no valdrá porque no es legal".

"Los españoles debemos ir todos juntos frente a dirigentes políticos que han hecho un planteamiento de secesión que, de ninguna manera debe ser", ha explicado. En su opinión, "debe entablarse un diálogo para que la gente que se ha hecho ilusión, que no tiene sentido, vuelva a la gran oportunidad de todos los españoles si vamos juntos".

Bonet cree que no habrá referéndum y, si se celebra, no tendrá efectos legales, aunque ha concluido asegurando que "en el caso hipotético de que pase algo, sería una catástrofe para Cataluña, España y el resto de Europa".