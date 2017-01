Herrera llama cretino a Monedero quien dijo que la Cope es una cueva de odio financiada por los españoles

Etiquetas

Carlos Herrera ha respondido desde su programa a las declaraciones que hizo ayer Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos declaró que los españoles financian lo que son cuevas de odio como 13 TV y la Cope. Lo hizo en 'Las mañanas de Cuatro'.

Herrera ha sido claro: "Vamos a ver cretino, la Cope, que es de lo que yo puedo hablar, se financia gracias a sus clientes".

El presentador de Herrera en Cope continúa puntualizando que los clientes "son los que invierten en un producto en el que creen, por cierto, y que dice que la verdad nos hará libres".

Y sigue: "No necesitamos que vengas con tu dinero a darnos nada", y puntualiza: "y que hables de cuevas de odio pontificando desde La Sexta... eso es lo más gracioso del mundo".

"Mira majadero, la Iglesia no necesita ni siquiera tu dinero, el que has mangado a los venezolanos haciendo informes que no constan sobre materia que no conoces y del que querías despistarte en tus obligaciones con Hacienda", continúa.

"Siempre va a hablar el que más callado tiene que estar. Darás tu lecciones sobre odio, cretino", concluye.

Según recoge estrelladigital, Javier Ruiz, el conductor del espacio, debatía con Monedero sobre las cuentas de la Iglesia cuando Monedero aseguró que "los españoles están financiando esas cuevas de odio que son 13TV o la COPE. La fiscalización serviría para saber adónde van los dineros".