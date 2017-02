Ibrahima, Sylla, Mónica... así son los aspirantes a obtener la nacionalidad española

Etiquetas

Viernes 10 de febrero. Un día muy importante para 4.358 personas que se presentan al examen de español para obtener la nacionalidad española (El DELE). Los exámenes se celebran en varios centros de distintas ciudades españolas. Nos acercamos a la Schiller Internacional University, en pleno centro de Madrid, una universidad privada acreditada para realizar estas pruebas.

Allí nos encontramos a un grupo de estudiantes a la espera que realizar la última prueba, la de conversación.

¿Superarías los exámenes de nacionalidad?

Ibrahima

Tiene 39 años y nació en Guinea Conakry. Llegó a España hace 14 años, durante el boom de la construcción. Aquí había mucho trabajo y en su país no tenía nada que hacer. Aquí empezó a trabajar y estableció su residencia.

Tiene ya cuatro hijos nacidos en España y este viernes se ha presentado al examen de español para obtener la nacionalidad. El de conocimientos le salió bien, el de idioma... no lo tiene tan claro: "Era muy difícil" comenta en un aceptable español. "En la prueba de escuchar hablaban muy rápido y sólo lo repetían dos veces". Añade "además tenías que estar pendiente de las respuestas". "La redacción creo que bien. Mira... describí mi ciudad..." continúa mientras enseña el papel en el que ha escrito su texto, de una manera bastante correcta. "Ahora tengo el de conversación. Espero que vaya bien" Concluye un poco nervioso.

Es la primera vez que se presenta a este examen y espera superarlo aunque no lo tiene claro. Ha estado una temporada en paro, pero el próximo mes comienza a trabajar de nuevo. "La nacionalidad me facilitaría la vida". "Sería todo mucho más sencillo para mí." dice convencido.

Doucoure

Nació hace 40 años en Mali y lleva 14 en España. Aquí ha hecho de todo y ha vivido en muchos sitios. "Estuve mucho tiempo trabajando en Navarra, vine por la construcción." comenta. "Allí aprobé el examen de conocimiento, fue difícil pero lo preparé mucho" continúa en un español medio. "Pero con la crisis todo empezó a ir mal." Ha hecho de todo para sobrevivir y ahora está en Murcia, también en el ladrillo.

Ha vivido en Toledo, donde suspendió ya una vez este mismo examen. Ahora espera tener más suerte. "necesito la nacionalidad porque así es más fácil traer aquí a mi familia". "El examen ha sido difícil", continúa. Yo nunca he estudiado y me cuesta concentrarme, reconoce. "El de escribir y el de escuchar han sido los más difíciles" opina.

Sylla

Sylla también procede de Mali y de sus 43 años, ha pasado 13 en España. Él es conductor y ahora trabaja para una empresa de reparto. "Conozco muy bien las calles de Madrid" comenta orgulloso. Tiene dos hijos que han nacido en España y está totalmente adaptado. "No quiero volver a Mali" afirma con rotundidad. "Si consigo la nacionalidad española tengo que renunciar a la mía pero no me importa. Todo es más fácil siendo español".

Su español es aceptable y asegura que está muy nervioso. Quizá por eso dice que no está seguro de si va a aprobar. "Es difícil". Hay cosas que no he entendido bien", reconoce con cierta tristeza, este maliense que se presenta a este examen por primera vez.

Edillene

Ella tiene 45 años. Es brasileña y lleva 15 años en España. Antes estuvo en Portugal, concretamente en Madeira trabajando en una empresa de maderas. Aquello no le gustaba y Portugal tampoco. Conoció España y se enamoró. Como estaba de manera ilegal fue deportada pero consiguió volver a entrar por Francia.

Es peluquera, modista y lo que haga falta. Estuvo trabajando en Castellón durante 4 años en un taller ilegal de costura. Asegura que tiene muchas historias que contar y parece cierto. Su español no es del todo bueno, y hay que prestar atención para entender todas sus palabras.

No sabe si aprobará o no, pero es positiva. Si suspende de presentará de nuevo. "Me encanta España. Ya no tengo nada que ver con mi país, con la forma de pensar". Me identifico con las mujeres españolas, no con las brasileñas", comenta sonriendo. "Aquí hay más libertad y nadie me dice nada si no quiero casarme ni tener hijos." explica con una sonrisa.

Mohamed Elhadj

Este joven de 33 años nació en el Sahara Occidental y aunque es hijo y nieto de españoles por cuestiones político-administrativas necesita el examen y los 10 años de residencia para obtener el pasaporte. Habla español casi perfectamente y lleva en España 10 años trabajando en empresas de telecomunicaciones.

El examen lo califica de "patético". "No responde a la realidad, saber eso no significa que seas español." Afirma enfadado. "Yo creo que sólo quieren sacarte el dinero. Es todo muy caro. 100 euros de tasas, más 85 del CCSE, otros 124 de este (el DELE)... todo para sacarte el dinero." continúa. " Lo peor ha sido la prueba de comprensión. Relacionar unos anuncios con el significado, pero no estaba nada claro que había que hacer..."

"Además tienes que perder todo el día. He tenido que pedir día en el trabajo", comenta con cierto fastidio. Es la primera vez que se presenta y espera que sea la última.

Yousra

"No, ahora no hablo, que estoy nerviosa" es lo primero que comenta cuando le pregunto a esta marroquí de 39 años. "Bueno, vale, es verdad" cambia de opinión y esboza una enorme sonrisa cuando le sugiero que así practica antes de entrar al examen de conversación, la última prueba del DELE, el examen de idioma para obtener la nacionalidad a la que se enfrenta este viernes.

"Soy cocinera y llevo 11 años en España", cuenta en un buen español. Ha trabajado para el grupo VIPS y también en un restaurante de comida marroquí. Ahora busca trabajo. Quiere la nacionalidad porque le gusta más España y "las condiciones de vida aquí son mejores que en mi país".

El examen le ha parecido fácil hasta ahora y confía, "aunque he estado muy nerviosa" confiesa, en poder aprobar. Si no es así, "tendré que gastar el dinero para volver a examinarme."

Mónica

A simple vista cuesta diferenciar si es española o no. Cuenta que nació en Polonia hace 36 años y que lleva 15 aquí. Ahora trabaja en el mundo de la formación. Su español es muy bueno, sólo le delata el acento.

Para ella, el examen ha sido sencillo "estoy acostumbrada a los exámenes" pero puedo entender que para gente con poca formación resulte complicado" reconoce. "Algunas cosas no están explicadas y otras, quizá, si no tienes cierto nivel cultural, no lo pasas ni en tu lengua natal."

Asegura que es caro y que tendrían que cambiar algunas cosas. Le ha salido bien y espera aprobar.

Anastasia

Esta joven ucraniana de 34 años habla perfectamente español, y con muy poco acento. "Vine a España con una beca Erasmus, mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas en Holanda." comenta. Le encantó nuestro país y por eso se vino a hacer un master en traducción jurídico económica. Ahora trabaja en un banco y habla cuatro idiomas.

El examen "para mi no es difícil porque llevo casi toda la vida aquí y estoy totalmente integrada. El de conocimientos lo miré por Internet y si realmente estás integrado lo sacas. Se trata de ver las noticias o leer el periódico y prestar un poco de atención." Anastasia comenta que "cuando lo estaba preparando le hacía las preguntas a mis compañeros de trabajo y amigos, y a alguno habría que haberle quitado la nacionalidad" comenta sonriendo.

"Entiendo que haya gente a la que le resulte complicado el examen porque la parte de comprensión no estaba bien explicada. Incluso yo he tenido que leerlo un par de veces para estar segura de lo que me pedían". Confía en obtener la nacionalidad "no me importa perder la ucraniana, no tengo nada allí" reconoce. Pero puede tardar hasta dos años en saber si lo ha conseguido. "Aquí todo es muy lento".

En cuanto al precio, reconoce que más de 300 euros es dinero, "pero en Holanda tienes que pagar 700 euros, ahora sí, es mucho más rápido todo." Sentencia.

"Las pruebas no son las más adecuadas"

Nos recibe Paloma Mesonero con una amplia sonrisa mientras pregunta y escucha los nervios y comentarios de los recién examinados. Paloma comenta que entiende que para algunos sea difícil el examen, porque hay alguno incluso analfabeto. "Si no saben leer es su idioma difícilmente lo hacen en otro".

"Habría que cambiar el sistema, el DELE es un examen para medir la destreza lingüística a nivel académico, no sirve para algunos inmigrantes que vienen aquí a trabajar, huyendo de sus países, en busca de más oportunidades y aquí contribuyen con su trabajo pero nunca han estudiado" continúa la coordinadora de los exámenes en la Schiller Internacional University "es normal que no superen estas pruebas. Son difíciles si no tienes cierto nivel pero algunos trabajan tanto que no tienen tiempo para estudiar o integrarse más" y añade: "es una pena, porque además son muy caras."