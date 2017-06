Iglesias usará la moción para dar imagen de presidente y frenar el 'efecto Sánchez'

Etiquetas

Podemos busca recuperar la iniciativa política con la moción de censura. Una iniciativa que ha perdido en estos primeros meses de legislatura, incluso con un PSOE que no tenía líder en el Congreso. En el partido morado saben que han desperdiciado una oportunidad de oro durante el periodo de la Gestora y ahora tratan de remontar a la desesperada. Por eso ha pedido movilización a sus bases para que sigan el debate en los bares y en las redes y le den máxima visibilidad.

Vistalegre II, con la elección rotunda de Iglesias, no ha tenido los efectos deseados en el electorado. Ya antes de la elección de Sánchez los sondeos, incluido el del CIS, colocaron por delante a los socialistas. Ahora el 'efecto' Sánchez ha hecho despegar al PSOE a costa de Podemos. La última encuesta señala una diferencia de seis puntos a favor de los socialistas. Mientras que los electores de Podemos eligieron al que menos opciones tiene electoralmente frente a Errejón, los militantes socialistas optaron por el que mejor parado sale en intención de voto. Bescansa ya ha avisado a los suyos: Caemos.

Durante estos meses Podemos ha buscado la espectacularidad en vez de la eficacia parlamentaria."Lo que busca Podemos es recuperar foco. Como la crisis está siendo remontada tiene que encontrar sus huecos para hacer su tarea, y vamos preparados para un debate que buscarán bronco, con golpes fuertes", ha señalado la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El líder de Podemos no tendrá límite de tiempo en la presentación de su programa de Gobierno. Porque el aspirante en una moción de censura tiene que explicar su alternativa. Pero tendrá que intercambiar los ataques a Rajoy con sus propuestas y con los reproches al PSOE.

Porque lo que está en juego es la hegemonía de la izquierda. Pablo Iglesias sabe que se equivocó al presentar la moción de censura antes de tiempo. Primero quiso intervenir en las primarias socialistas con aquella manifestación en Sol un día antes de las elecciones internas, después calculó mal y dio por sentada la victoria de Susana Díaz. La moción estaba pensada en el caso de que la andaluza ganara las elecciones internas del PSOE.

La explicación es fácil, con Susana liderando los socialistas, Podemos tendría más fácil presentarse como líder de la oposición, que al fin y al cabo es el objeto de la moción. ¿Cómo se explica entonces que el tercer partido en representación en el Congreso presente una moción de censura sin contar con el segundo?

Del 'no es no' a la abstención

Nadie duda de que la moción va dirigida contra el PSOE, aunque Podemos lo revista para salvar la democracia de la corrupción. Y los socialistas lo saben. Por eso la abstención en la moción ha sidola primera gran decisión que ha tenido que tomar Pedro Sánchez como líder de los socialistas. ¿Cómo los justifican? Quieren mostrar el mismo rechazo tanto a Mariano Rajoy como a Pablo Iglesias. Los socialistas consideran que Rajoy es censurable y que Iglesias no es presidenciable. Así lo explicará José Luis Ábalos, el portavoz provisional del PSOE y cercano al líder.

Es curioso como Sánchez pasa del 'no es no' a la abstención cuando se trata de Podemos. Es el mensaje que quiere lanzar de acercamiento a la formación morada. Y recordarán que Podemos con el PSOE no fue tan generoso votando lo mismo que Rajoy, es decir un 'no' rotundo, a la investidura de Sánchez. Con esa abstención es más que probable que el presidente del Gobierno fuera hoy el socialista.

¿Y el Gobierno? Rajoy aún no ha desvelado si dará la réplica a Iglesias. En cualquier caso ha movilizado a todos sus ministros, que estarán preparados para contestar cuando haga falta. El Gobierno también puede hablar en cualquier momento y por tiempo ilimitado. Una intervención del presidente para contestar a Iglesias situaría al líder de Podemos como líder de la oposición. Iglesias habría conseguido estar en el foco, y Rajoy lograría seguir debilitando y dividiendo a la izquierda, lo que le beneficia para seguir en el poder.

Pablo Iglesias tiene perdida la moción de censura. Por eso hasta sus propios compañeros de Compromis le pidieron que la retirara. La presentó con prisas y sin hablar con nadie. La votación mostrará un Congreso dividido y que sumará entre abstenciones y 'síes' una alternativa a Rajoy. Una alternativa complicada que en su día se denominó el Gobierno Frankenstein. Ciudadanos y PP votará en contra, mientras que PSOE, PNV y PdeCAT se abstendrán. Unidos Podemos sólo sumará a ERC y Bildu.