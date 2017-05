Javier Fernández a Iglesias: "Regresas como salvador a la escena del crimen"

Etiquetas

Pablo Iglesias y Podemos ya tiene respuesta de la gestora del PSOE. En una carta con cinco párrafos el presidente de la Gestora socialista, el asturiano Javier Fernández, ha contestado a la enviada por Podemos en la que pedía apoyo para la moción de censura.

El presidente de Asturias reitera que la moción de censura no es la mejor opción para la "alarma social" creada por la corrupción del PP. El tono utilizado por Javier Fernández es educado a la vez que duro: "Si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil", asegura.

Fernández no entra en el juego de equivocaciones y recuerda que Podemos votó en contra de un candidato socialista: "Te recuerdo que no hubieran tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente".

Justo después viene el párrafo más duro: "Tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen".

Justo antes de acabar el presidente asturiano hace una recopilación de todas las iniciativas del grupo socialista para luchar contra la corrupción del PP asegurando que comparte la preocupación por "la gravedad de la situación". Por eso Fernández pide el apoyo de Podemos para reprobar al Fiscal General del Estado y Anticorrupción y para que comparezcan los ministros de Justicia e Interior o la puesta en marcha de la Comisión de Investigación de la financiación del PP.

"En lugar de hacer política de apariencias, deberíamos propiciar acuerdos que exigirían una relación más fluida y más sincera entre nosotros, por el bien de nuestra patria como tú dices (o de la ciudadanía como acostumbro a decir yo").

Por último el socialista pide a Iglesias que hable con Melenchon y le pida que no haga equilibrismo en las elecciones francesas: "Si hay veces, que la neutralidad es otro nombre de la complicidad, esta es una de ellas", concluye.