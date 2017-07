Alerta por calor: Córdoba alcanzará los 47ºC, Badajoz los 46ºC, Ávila los 38ºC...

Etiquetas

Nos enfrentamos a un día sofocante de calor... tras una noche muy tropical. En Jaén a las seis de la mañana no bajaron de los 30ºC y en Sevilla 27ºC. En Granada y Córdoba han llegado a los 45ºC... y hoy será peor. Las temperaturas no bajarán hasta pasado el fin de semana. Toca hidratarse bien, beber agua, evitar salir a la calle en las horas centrales del día y no tomar comidas copiosas.

Sólo las islas Canarias y Baleares, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y el litoral Mediterráneo se salvan hoy de los avisos rojo, naranja y amarillo. La ola de calor hoy se intensifica y hoy mantiene en alerta a veintisiete provincias.

El rojo del calor extremo se localiza en Cáceres, en la zona de Villuercas y Montánchez; Badajoz, en las vegas del Guadiana; en Sevilla, prácticamente en toda la provincia; en la campiña cordobesa y en Jaén, en la zona del valle del Gadalquivir y en la capital, en donde de nuevo se superarán los 42 grados.

La AEMET tiene previsto para hoy que las temperaturas serán hoy "significativamente altas" en la meseta norte, las depresiones del nordeste y en el interior de la mitad sur peninsular.

En el área cantábrica el cielo estará nuboso, con probables lluvias débiles dispersas y ocasionales por la mañana en el litoral y chubascos aislados por la tarde en el interior.

En Cataluña intervalos nubosos y nubes de evolución, sin descartar algún chubasco, más probable en el Pirineo oriental por la tarde.

Cielo poco nuboso o despejado al principio en el resto de la Península y Baleares, desarrollándose nubosidad de evolución en zonas del interior peninsular centro y sur, área de Levante y Pirineos, sin descartar algún chubasco aislado ocasional por la tarde, más probable en zonas de montaña.

En el norte de Canarias nuboso o con intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil ocasional por la mañana en el norte de las islas de más relieve. Poco nuboso o despejado en el resto.

Posibilidad de brumas o nubes bajas matinales en Galicia y Cantábrico y, con más duración, en el área del Estrecho, Alborán y zonas litorales sudeste y este peninsular.

Temperaturas diurnas en descenso en el alto Ebro, interior de Galicia y Cantábrico, litoral de Huelva, Baleares e interior del área mediterránea peninsular oriental.

En aumento en la meseta Central y Canarias, considerable en medianías; alcanzarán valores superiores a los 40 grados en amplias zonas del interior del sur de la Península.

Viento de componente norte en litorales gallego y cantábrico, alto y medio Ebro, Ampurdán y Menorca; levante en el Estrecho y de componente este en el resto de Baleares y litorales sur y sureste; flojo con predominio de la componente oeste en la vertiente atlántica; alisios en Canarias, e intervalos de fuerte en las Islas Canarias de más relieve.

POR COMUNIDADES

GALICIA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas y chubascos dispersos en A Mariña lucense y costa noroeste de A Coruña durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso en Rías Baixas, en ligero descenso en Lugo y A Coruña y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente norte.

ASTURIAS: muy nuboso con nubes bajas y chubascos dispersos en el litoral durante la primera mitad del día y más probables en el interior a partir de la tarde. Temperaturas en descenso siendo más acusado el de las máximas en el interior y con pocos cambios en el litoral. Viento flojo de componente norte.

CANTABRIA: intervalos nubosos de nubes bajas, aumentando a nuboso. No se descartan lluvias débiles y dispersas en el extremo norte, y algún chubasco ocasional por la tarde en el extremo sur. Probables brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso en el extremo sur y sin cambios en el resto. En el litoral viento flojo de noroeste, algo más intenso durante las horas centrales del día; en el interior viento flojo con predominio de la componente norte durante el día.

PAÍS VASCO: nuboso en el norte con nubes bajas, sin descartar alguna lluvia débil; en la mitad sur de Araba poco nuboso aumentando los intervalos nubosos durante el día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero descenso en el extremo sur de Araba y sin cambios en el resto. En el litoral viento flojo de noroeste, algo más intenso durante las horas centrales del día; en el interior viento flojo, variable a primeras horas y con predominio de componente norte durante el día que por la tarde será algo más intenso en zonas altas de Araba.

CASTILLA Y LEÓN: en el nordeste intervalos nubosos, principalmente nubes bajas, con pequeña probabilidad de precipitaciones débiles. En el resto despejado o poco nuboso con nubosidad de evolución en el tercio sur y este, sobre todo en el Sistema Central, donde no se descarta algún chubasco aislado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso, excepto en el nordeste donde bajarán. Vientos predominando el norte y noreste de madrugada y por la noche y el oeste por la tarde.

NAVARRA: intervalos de nubes bajas en Pirineos, y en la Vertiente Cantábrica donde no se descartan lluvias débiles y dispersas; en el resto predominio de poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el extremo este; máximas con pocos cambios. En general viento de norte y noroeste, flojo, aunque por la tarde será algo más intenso en zonas del centro y sureste de la Comunidad.

LA RIOJA: intervalos nubosos en la Rioja Alta, principalmente nubes bajas, y poco nuboso o despejado en el resto con nubosidad de evolución en el Ibérico. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del noroeste o norte, flojos.

ARAGÓN: cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en la Ibérica de Teruel, donde no se descartan algunos chubascos dispersos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros descensos. En el Valle del Ebro viento del noroeste flojo con intervalos de moderado y en el resto viento variable flojo tendiendo por la tarde a oeste y noroeste flojo en general.

CATALUÑA: en el cuadrante nordeste intervalos nubosos, sin descartar por la tarde en el Pirineo oriental algún chubasco o tormenta ocasional. En el resto cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el tercio sur. En el nordeste de Girona viento del norte moderado, tendiendo por la tarde a este flojo, excepto al norte del cabo de Creus; en el resto viento variable flojo, tendiendo por la tarde a sur y suroeste flojo con intervalos de moderado.

EXTREMADURA: poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución. Temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas del suroeste. Vientos flojos variables, predominando el oeste por la tarde.

MADRID: poco nuboso o despejado aumentando a nubosidad de evolución, con probables chubascos dispersos en la sierra principalmente. Temperaturas en ascenso con mínimas por encima de 20 en el centro y sur de la Comunidad. Vientos flojos variables predominando el suroeste durante las horas centrales del día.

CASTILLA - LA MANCHA: poco nuboso o despejado aumentando a nubosidad de evolución durante las horas centrales, con probables chubascos dispersos y ocasionales en las zonas de montaña principalmente. Temperaturas mínimas con pocos cambios en Guadalajara y en ascenso en el resto, y máximas en ascenso. Vientos flojos variables predominando la componente oeste en las horas centrales del día, con intervalos más intensos en zonas de La Mancha y zonas altas de Guadalajara y Cuenca.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas sin cambios o en ligero descenso, sobre todo en el interior y sur de la provincia de Valencia. Viento variable flojo tendiendo por la mañana a componente este flojo, con intervalos de moderado en la costa por la tarde.

MURCIA: cielos poco nubosos. Brumas e intervalos de nubes bajas matinales en el litoral. Nubosidad de evolución en el interior. No se descarta algún chubascos aislado y disperso en las sierras del interior. Temperaturas mínimas en ascenso en Noroeste y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos de componente este flojos.

ISLAS BALEARES: cielo despejado. Temperaturas con pocos cambios o en descenso. Viento del este y nordeste en general flojo y brisas.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. Nubosidad de evolución en áreas montañosas del interior oriental donde no se descartan chubascos dispersos y aislados. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior, máximas en descenso en Huelva y en el extremo oriental; el resto con pocos cambios. Vientos de componente este en el litoral mediterráneo y tercio oriental, y de componente oeste flojo en el interior. Levante en el Estrecho.

CANARIAS: en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve por debajo de unos 600-900 metros de altitud, cielo nuboso a cubierto en la primera mitad del día disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa de madrugada y última hora; en Lanzarote y en el oeste de Fuerteventura, nuboso disminuyendo gradualmente a intervalos nubosos y a cielo poco nuboso por la tarde; en el resto, poco nuboso a despejado.

Probabilidad de reducción de visibilidad por calima en el este de Fuerteventura y Lanzarote y en el sureste de Gran Canaria en la segunda mitad del día, y baja probabilidad en el resto. Temperaturas en ligero aumento, siendo de moderado a notable en las máximas de medianías y zonas altas de tenerife y Gran Canaria. Viento del nordeste en las islas occidentales, y del norte en las orientales; del suroeste en cumbres.