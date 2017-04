Nieto dice que su reunión con Pablo González estaba agendada y delante de todos

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, da cuenta en la comisión de Interior del Congreso de los detalles de su reunión el 8 de marzo con Pablo González, en prisión por el caso Lezo al igual que su hermano Ignacio, expresidente de la Comunidad de Madrid.

Nieto explica cómo se produjo la reunión con el hermano de Ignacio González. Asegura que tuvo lugar en su despacho, a la vista de todos y que estaba en la agenda.

Ha explicado que "la reunión comienzan pasadas las 9.40 minutos tras una llamada a la que estoy atendido. Pablo González me manifiesta que quería saludarme tras dos años sin vernos, desde las elecciones municipales de 2015. Nos conocimos en 2012 en un evento de una empresa cuyo accionariado era el 51% del ayuntamiento de Córdoba y el 49% de Mercasa. Él era el presidente. Me manifiesta que quería felicitarme pero le fue imposible por no tener mi teléfono. Me preguntó por mi nueva etapa profesional y su intención en mejorar sistemas de seguridad en sus sociedad".

Continúa la comparecencia asegurando que le dijo "que estaríamos encantados de asesorarles. Le pregunté por unos proyectos de Mercasa con el ayuntamiento de Córdoba presentados en fecha reciente. Me dijo que había negociación con el ayuntamiento y socios privados. A las 9.55 avisaron que era la hora tope para ir a la comisión que tenía y nos despedimos manifestandome que quería tener una reunión más extensa. Ahí terminó la reunión".