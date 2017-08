Julian, el niño australiano que daban por desaparecido, es uno de los fallecidos

Los forenses han identificado con ADN a Julian Cadman, el niño australiano de siete años que su familia dio por desaparecido, entre los fallecidos en los atentados de esta semana. Además de este menor, de nacionalidad australiana-británica, también han sido identificados dos muertos más: un ciudadano italiano y uno belga. De este modo,quedan dos personas por identificar en el listado de 14 víctimas mortales.

Según ha informado la Generalitat, ya se sabe quiénes son 12 de los muertos: 11 del atentado de Barcelona y la única víctima de Cambrils (Tarragona).

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha dicho este domingo en rueda de prensa que todas las víctimas previsiblemente quedarán identificadas la mañana del lunes.

I send my sincerest sympathies to the family of Julian Cadman and all those who loved him. His death is a tragedy