Leguina ve un error la salida de Corcuera y seguirá en el PSOE... de momento

Hace tan solo tres días que Pedro Sánchez ganó las primarias y las reacciones se siguen sucediendo. Todo el mundo coincide que tras la resurrección del secretario general electo ha nacido un nuevo PSOE. Un partido que gira a la izquierda y que se desprende de su pasado.

Una ruptura generacional que se ha hecho evidente con la salida de José Luis Corcuera, exministro de Felipe González, que dejó el partido tras 40 años de militancia, y la vuelta de Beatriz Talegón, la joven política que estuvo al frente de las juventudes socialistas y que había abandonado el partido en 2015.

La causa es la misma: el giro de Pedro Sánchez. Corcuera firmó un manifiesto junto a otros 40 exdirigentes en el que se pedía que no se pactara con Podemos. Fue un encuentro de la vieja guardia, que hoy parece más lejos que nunca de la cúpula del partido.

Uno de los que firmó ese manifiesto fue el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. El exmandatario siempre ha sido muy crítico con Pedro Sánchez, aunque le apoyó en las primeras primarias de 2014 frente a Madina y Pérez Tapias. Leguina reconoció que se equivocó entonces y ahora admite que votó a Susana Díaz. Asegura que ya sabía de la decisión de su amigo Corcuera de abandonar el partido si ganaba Pedro. "Creo que es un error, y así se lo dijimos pero tenemos que respetar su decisión".

Ante la pregunta de si él va a seguir el mismo camino, lo tiene claro: "No, de momento". El también exdiputado en el Congreso asegura que solo dejará el PSOE el día que se traspasen las líneas rojas con Cataluña. Para Leguina lo que está en juego no es la desaparición del PSOE sino la desaparición de una izquierda constitucionalista. "Eso sería lo más grave", asevera.

Y es que el tema de Cataluña es el que siempre ha llevado a Leguina a ser más crítico con su partido. De hecho conocida es su buena relación con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Fue el Estatuto de Cataluña lo que le llevó a dejar el Congreso y levantar la voz contra Zapatero. Siempre ha rechazado su pretensión de debatir el modelo territorial: "No tiene sentido reabrir todo el melón de la Constitución porque al PSC no le vaya bien en la vida", ha dicho en alguna ocasión.

La victoria de Sánchez, inapelable

Sobre la victoria de Sánchez cree que ha sido inapelable y rotunda porque los militantes han votado contra Rajoy. Leguina cree que eso ha sido un error porque votando contra el presidente del Gobierno y no en clave interna no se soluciona nada. El expresidente de Madrid avisa: "Ha sido una victoria en coto cerrado y las grandes victorias se deben producir en campo abierto", explica, al tiempo que recuerda que lo importante es ganar las elecciones generales.

Leguina se ha mostrado muy crítico en varias ocasiones con las primarias y, de hacerlas, siempre ha preferido que sean abiertas a las sociedad. "Las primarias que hemos hecho siempre se hacen mal. Hay que hacer como en Estados Unidos, esto es, que los que quieran elegir se registren", dijo en su día en una entrevista. Por tanto, es partidario de realizar unas primarias abiertas (el PSOE lo tiene aprobado para su candidato a presidente del Gobierno no para secretario general) y así poder contrarrestar a los "sectarios". Además alerta del efecto perverso de las mismas porque ahora esa legitimidad se tiene que confrontar en el Congreso.

El expresidente de la Comunidad de Madrid cree que no le espera un cónclave fácil al nuevo líder del PSOE y advierte de que lo tendrá complicado porque tendrá oposición en Madrid, Valencia y otras federaciones, no solo Andalucía. Leguina espera que ese contrapoder de los delegados pueda devolver la normalidad al PSOE tras el Congreso. Por ello, da por hecho que allí donde las federaciones están gobernadas por los barones impondrán a los delegados que vayan al Congreso Federal del partido. Algo que no ocurrirá en Asturias donde Javier Fernández, presidente de la Gestora y líder de la FSA, ha pactado el reparto de delegados en función del resultado electoral. Este será el tema que sin duda estará a debate en los próximos días.