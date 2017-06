La pregunta de Leticia Dolera a Rafael Hernando que arrasa en Twitter

Etiquetas

Quizás ha sido la mejor forma de explicar la indignación que provocó la intervención de Rafael Hernando en el Congreso de los Diputados.

De qué sirven vuestros minutos de silencio contra al violencia d género si luego en la tribuna os comportáis como unos machistas?#asco — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 14 de junio de 2017

"¿De qué sirven vuestros minutos de silencio contra al violencia de género si luego en la tribuna os comportáis como unos machistas?", puso en Twitter la actriz Leticia Dolera. Un tuit que da mucho que pensar.

El portavoz del PP en el Congreso elevó la tensión al final de su cara a cara con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al sacar a colación la relación de éste con la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero.

"Hay quien dice que (ayer en el debate) estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación", dijo Hernando.

Hernando se defiende en Antena 3

"Es muy burda la maniobra", ha asegurado, antes de afirmar: "Quien me conoce nadie puede decir que soy machista".

Ha insistido en que "la señora Montero se ríe y sonríe al escuchar mis palabras" y ha añadido que si la portavoz de Podemos lloró -"que no lo sé"- sería porque Iglesias "perdió la votación y sólo sacó 82 votos". "Una causa suficiente para que alguien sensible como ella pueda llorar", ha añadido