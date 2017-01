Luis Bárcenas detalla el origen de su fortuna en Suiza: madera, soja y arte

Etiquetas

Luis Barcenas, el extesorero del PP ha especificado en la segunda sesión de su interrogatorio cómo forjó su fortuna. Serían 8,5 millones que surgieron durante el periodo 2003 a 2008, lo que supone la primera etapa de la trama Gürtel. El propio Bárcenas ha asegurado que si los detalles de su fortuna no habían sido facilitados antes es porque acabó de reunir toda la información el pasado domingo. Lo cierto es que por sus cuentas de Suiza pasaron hasta 47 millones de euros.

Textualmente: "El origen de mi dinero en Suiza: (...), procedía de un aserradero de madera en Costa Rica: él [su socio Francisco Yáñez] me las ingresaba en cuenta, fue 928.425,22 euros entre 2003 y 2008. 50.000 euros de Serena Digital. De un grupo para el que trabajé entre 1995 y 2005, 942.840,04 euros de Centenary. Los tres millones de euros aportados por inversores. Operaciones por compraventa de arte, todo con Naseiro, 1.843.500 euros. De la devolución de Luis Fraga de un dinero que le presté 10 años atrás, 174.000 euros. De la venta de una finca de soja en Argentina, 200.000 euros. Del señor Roberto Queller, por una venta de acciones de Endesa, 730.000 euros. Y unas operaciones del agro en Argentina, de carácter inmobiliario, con la sociedad de la que era administrador Royal Road Products, 621.515,55 euros". En total: 8.490.280,81 euros.

Con estas cifras, Bárcenas ha justificado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por su implicación en esta causa "los siete u ocho millones de euros" que ingresó en Suiza. Al respecto, ha precisado que sólo dos millones fueron introducidos en sus cuentas vía transferencia, mientras que el resto fue entregado a las entidades financieras helvéticas en efectivo. Una serie de variopintos negocios que van desde la madera hasta la soja argentina, pasando por la compraventa de arte, de la que ya habló ayer.

Ese dinero no era más que "un fondo de pensiones"

La primera parte de la sesión del martes ha servido para conocer el por qué almacenaba el dinero en el país helvético. Asegura Bárcenas que nunca declaró el dinero del que disponía en cuentas fuera de España porque quería conservarlo a modo de "fondo de pensiones". El dinero que depositó en dos cuentas en Suiza a partir de 1988 procedía de "transacciones con no residentes españoles" y "simplemente" no las declaró. Los fondos "no estaban declarados, porque el dinero era de operaciones que realizaba fuera y quería tenerlo fuera y no lo declaraba en España".

Por otra parte, las explicaciones de Luis Bárcenas poseen un denominador común: la falta de documentos.

El Partido Popular se desmarca de Bárcenas

Los populares han vuelto a mostrar la misma actitud que ayer y que caracteriza su postura respecto a Bárcenas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado que el PP tenga ningún tipo de acuerdo con su extesorero Luis Bárcenas en el proceso judicial. Ayer el PSOE insinuó que algo había cambiado para que Bárcenas librase al Presidente de Gobierno y cambiase su versión en puntos tan importantes como el de los pagos en efectivo, negando que se hubiesen realizado, cuando en 2014 dijo que era habitual.

"Ni conocemos ni compartimos ni tenemos por qué entrar en estrategia de defensa de acusados en ningún proceso", ha dicho Santamaría en el transcurso de la Conferencia de Presidentes que se celebra en la Cámara Alta.

Por su parte, el vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado este martes que el extesorero del partido Luis Bárcenas es un delincuente que no tiene "ninguna credibilidad" y que el daño que ha causado al PP y a la política es "irreparable".

Ciudadanos pide comparecer a Rajoy

Ayer ningún alto cargo de Ciudadanos, cooperador esencial del Gobierno, se pronunció. Pero Albert Rivera ha indicado que "los indicios" apuntan a que el dinero de la caja B del PP eran "mordidas". "El problema es la procedencia del dinero, y en eso Bárcenas nos dio una pista", ha declarado en una entrevista en Onda Cero.

Además, que Rajoy comparezca en sede parlamentaria "no hay que descartarlo" puesto que "no deja de ser el presidente del partido". Ayer Bárcenas subrayó que fue el mismo Rajoy el que en 2003 puso fin a los tratos con Correa.

Por último, el PSOE, por medio de su portavoz, Antonio Hernando, ha dicho que se esperará a que pase el juicio para decidir si vuelve a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Vamos a ver lo que dan de sí este juicio y la comisión de investigación" y ha finalizado diciendo que es necesario "desentrañar" cómo se ha financiado el PP.