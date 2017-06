El PP deberá pagar 568.000€ a Feria de Valencia por el alquiler del recinto

Etiquetas

El PP considera que no tenía que pagar nada por la celebración de su Congreso de 2008, que tuvo lugar del 20 al 22 de junio de ese año en la Feria de Valencia. Sin embargo, casi 10 años después, una juez de Madrid ha condenado al partido de Mariano Rajoy a pagar 586.511 euros por el alquiler de esos locales. La formación política asegura que no hubo contrato entre las partes, que no se pactó precio alguno y que solo se cedió el uso de esos locales, pero la magistrada, falla en su contra: sí existió acuerdo entre las partes, aunque fuera verbal, por lo que el PP tiene que abonar el precio.

A lo largo del proceso, el PP no alegó que hubiera pactado con los gestores de la Feria haber accedido a sus locales para la celebración de su cónclave de forma gratuita. Lo que mantuvo el partido del Gobierno es que la cesión de esos espacios tuvo como única contraprestación la promoción de las instalaciones en las que se celebró el evento. Es decir, que el beneficio que obtendría el recinto ferial sería la “publicidad indirecta tanto para las instalaciones como para la ciudad de Valencia”. Pero la juez considera que la formación demandada no ha conseguido acreditar que ese era el precio del alquiler de los locales.

La sentencia, sin embargo, llega a una conclusión radicalmente opuesta. En primer lugar, declara probado que fue la fallecida alcaldesa de Valencia , Rita Barberá (PP), quien llamó al presidente de la Feria para consultarle sobre la disponibilidad de los locales para la celebración del Congreso. El 10 de junio de 2008 esa institución remitió al PP un presupuesto por 482.863 euros correspondiente a la ocupación del espacio, servicios de seguridad, limpieza, rotulación, servicio médico y seguro de responsabilidad civil, todo ello acompañado de un modelo tipo de contrato de alquiler.

Tras la celebración del Congreso, la Feria pasó a la formación política una factura por los 586.511 euros que todavía hoy reclama. A partir de ese momento empezaron las discrepancias en el seno del partido sobre si ese dinero debía abonarlo el PP de Valencia o el nacional, discrepancias que llevaron al presidente de la Feria a pedir a Barberá, la exalcaldesa y presidenta del patronato de la dirige, que mediara con su partido, algo que no dio ningún resultado.

Además de la cesión del espacio, el Congreso generó consumos de electricidad, teléfono, agua, el servicio de seguridad, el servicio médico, el alquiler de pantallas y arcos de seguridad… “En ningún momento se habló de la gratuidad”, mantiene la juez, “ni tampoco de que la contraprestación consistiera en dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia, habiendo quedado siempre claro que el precio se establecía conforme a las tarifas oficiales de la Feria”, añade. La magistrada además, asegura, en contra del PP, que sí existió contrato de arrendamiento válido entre ambas partes, aunque no fuera escrito, algo que el Código Civil no exige.

Contra esta sentencia cabe recurso, pero si la Audiencia Provincial de Madrid la confirma, el PP tendrá que pagar, además de esa cantidad, los intereses y las costas judiciales.