Moix no se siente objeto de una cacería y plantea castigar publicar filtraciones

A Moix le crecen los enanos. En menos de dos meses de mandato ha conseguido lo nunca visto: rebelar a una gran parte de la Fiscalía en su contra. Las desavenencias en el caso Lezo, la decisión de apartar a los fiscales del 3% o la denuncia que ha tramitado contra tres colegas han prendido la mecha que ha hecho estallar un verdadero polvorín a todos los niveles. No en vano, reconocen los fiscales consultados, no se recordaba un periodo tan convulso dentro del organismo.

En declaraciones a Carlos Alsina asegura que no es afín "a ningún partido y nunca he impedido que se investigue a ningún cargo público salvo que hubiera indicios de delito. Si hay indicios se les investiga hasta el final”.

“Tampoco me planteo si hubiera podido actuar de otra manera. Es posible que me haya equivocado alguna vez”.

“Los políticos actúan con criterios políticos, y yo lo respeto. Los fiscales actuamos con criterios jurídicos”.

“Me pongo a disposición de todos los grupos parlamentarios para explicar el plan de acción de esta Fiscalía para luchar contra la corrupción. Estoy convencido que en un 95% estaríamos de acuerdo”.

“No me siento objeto de una cacería política. Los criterios políticos muchas veces responden a la oportunidad política”.

“No me siento injustamente tratado por los medios de comunicación, pero cada medio debe revisar sus fuentes informativas”.

“Que se filtren conversaciones que están bajo secreto sumarial socava el estado de derecho, porque hay conversaciones grabadas que no afectan al caso”.

“El problema que tenemos en España es que no hay un medio eficaz para luchar contra las filtraciones. Es posible que nos tuviéramos que plantear el debate de sancionar al medio de comunicación, como se hace en Alemania. No le digo que yo sea partidario, digo lo que se hace en Alemania”.

“La Fiscalía anticorrupción es un reto. Me considero capacitado para llevar esta Fiscalía. Nadie me dijo nunca que si me presentaba al puesto lo ganaba”.

“He sido más de 12 años fiscal jefe de Madrid. He coincidido miles de veces con Ignacio González en actos institucionales, pero es algo normal en mi función de representante del Ministerio Fiscal”.

“Conozco al ministro Rafael Catalá a través de actos institucionales. Ahora coincido más con él. Nunca he tenido con él ninguna reunión a solas”.

“Si quiere saber si el Gobierno nombró a Maza fiscal general del Estado para que me nombrara a mí, debería preguntárselo al Gobierno”.

“Hay una sensación de que el ministerio Fiscal forma parte del Ejecutivo. No hay más que ver la Constitución para darse cuenta de que esto no es así”.

“La dependencia jerárquica va desde el fiscal general hasta el último fiscal, pero el Gobierno no puede dar órdenes al fiscal general”.

“Ningún gobierno pueda dar órdenes al fiscal general del Estado”.

“Todo fiscal jefe tiene la obligación de investigar las denuncias que se produzcan en el ámbito de su jurisdicción”

“Yo no conozco al señor Pallardó. Hablo con un abogado que me dice que quiere ratificar la denuncia, y es lo que hago”.

“Jamás he visto a ningún juez o fiscal pedir amparo”.

“Cualquier jefe tienen entre sus funciones la organización de la Fiscalía y distribuir equitativamente el trabajo entre los fiscales”.

“Decidí reasignar el caso del 3% a fiscales de Cataluña porque tenía más sentido que se siguiera el caso desde allí”.

“En el ‘caso Lezo’ yo asumí que determinados periodistas habían podido cometer un delito. Y cuando vimos que no había nada, lo archivamos”.