María, perro y Madrid... las palabras más comunes en las canciones en español

“Ave maría, cuándo serás mía/ Si me quisieras, todo te daría”. Así David Bisbal conquistaba el corazón de toda España y Latinoamérica en el 2002 con su primer sencillo promocional “Ave María”, que algunos interpretaban como una declaración de amor del almeriense hacia la también cantante Chenoa.

Otra “Ave María” muy popular fue la que cantó el ídolo Raphael 34 años antes, un auténtico himno del despecho con tintes religiosos en el que el entonces “niño de Linares” oraba desesperadamente: “Ave María, te pido/ Yo te pido que no termine/ Nuestro Amor”.

StubHub, plataforma de compraventa de entradas, realizó una investigación para determinar cuáles son los nombres más populares que aparecen en los sitios web de letras de canciones en español. Como era de esperarse, “María” aparece en las primeras posiciones, pero es superada por “Ana”,nombre de la canción con la que el grupo mexicano Maná abordaba las implicaciones del embarazo adolescente.

En la lista de nombres populares también aparecen Marta, Eva, Alba, Clara, Blanca, Rosa, Rocío y Paloma. A esta última el argentino Andrés Calamaro le dedicó algunos versos: “No te preocupes, Paloma/ No hay pájaros en el nido/ Dos ilusiones se irán a volar/ Pero otras dos han venido”.

Pero si las mujeres suelen ser las destinatarias favoritas de las canciones de amor, los nombres de hombre también tienen presencia, tanto en España como en América Latina.

El panameño Rubén Blades y el neoyorquino Willie Colón crearon uno de los clásicos de la salsa con la sórdida historia del proxeneta “Pedro Navaja”: No en vano, “Pedro” se ha convertido en el nombre más popular de las canciones en español, al cual le siguen Carlos, José, Diego, Luis, Miguel, Omar, David, Mario y Héctor.

Y si el ex vocalista de El Canto del Loco, Dani Martin, admite sin tapujos: “la madre de José me está volviendo loco”, la colombiana Shakira no para de decirle a Carlos Vives: “Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta/ Quiero que recorramos juntos esa zona/ Desde Santa Marta hasta La Arenosa”.

Animales para todos los gustos

Nuestro idioma es rico en recursos, y el realismo mágico -característico de la literatura española y latinoamericana- se traslada a las canciones para construir complejas metáforas basadas en animales.

Y si los hermanos mexicanos Jesse & Joy abordan de forma práctica la separación de pareja en su exitoso tema“Con Quién se Queda el Perro” (“Si tú te vas y yo me voy/ ¿Con quién se queda el perro?”), mucho más cruda es Paquita la del Barrio, quien compara a su ex con un roedor en “Rata de Dos Patas”: “Rata inmunda/ Animal rastrero/ Escoria de la vida/ Adefesio mal hecho”.

Paquita va incluso más allá y hace gala de su conocimiento de la fauna para expresar su desprecio hacia el ex novio infiel con expresiones como “culebra ponzoñosa”, “maldita sabandija”, “maldita sanguijuela”, “maldita cucaracha” y “hiena del infierno”.

La lista de animales usados en canciones en español se completa con: gato, vaca, caballo, paloma, mono, gallo, mariposa y lobo.

Capitales que inspiran

Las ciudades no son solo los lugares donde pasamos nuestros días. Para muchos artistas las grandes capitales son una fuente de inspiración y el motivo principal detrás de algunos de sus temas más conocidos.

El cantante granadino Miguel Ríos en “Madrid 1983” realiza su particular tributo a la urbe española: “Madrid... en el centro de la ola/ Madrid... derritiendo el iceberg/ Madrid... mil novecientos ochenta y tres”. Joaquín Sabina, en“Caballo de Cartón”, por su parte, nombra a algunas de las estaciones más concurridas del metro de Madrid: “El metro huele a podrido/ Carne de cañón y soledad/ Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal/ ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar?”

Y aunque México y Madrid sean las ciudades más populares de la lista, el guatemalteco Ricardo Arjona cuenta una historia ficticia entre una chica de La Habana y un chico estadounidense que establecen su residencia en París en “Ella y Él”: “Ahora viven en París/ Buscaron tierra neutral/ Ella logró ser actriz/ Él es un tipo normal”.

A estas ciudades se suman Buenos Aires, Panamá, Roma, Santo Domingo, Montevideo y Caracas, un conjunto heterogéneo de capitales capaces de evocar recuerdos entre los amantes de la música.