El procesamiento de Pedro Antonio Sánchez estrecha el cerco a Catalá y Maza

El procesamiento del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) ha propuesto juzgar por los delitos de fraude, cohecho e información reservada, pone en aprietos al fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Pero también, por elevación, supone un fuerte varapalo para el ministro de Justicia,Rafael Catalá, que se implicó personalmente en el apoyo a la decisión del jefe del Ministerio Público de obligar a Anticorrupción oponerse a la imputación del dirigente murciano en el caso Púnica en contra de las dos fiscales del caso.

"Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes. Yo me pongo más del lado de los jefes", dijo Catalá en una entrevista en la Cadena Ser el pasado 16 de febrero. "Quizá quien tiene el problema son las dos fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", añadió el ministro durante su intervención.

Sus palabras se interpretaron en Anticorrupción y en varias asociaciones de fiscales como una injerencia en la Justicia y una descalificación a las dos fiscales de Púnica, Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, las más cercanas al caso, al que han dedicado los últimos cuatro años y medio. Ambas se negaron a acatar las órdenes de Maza y rechazaron firmar un escrito en contra de que el instructor del caso, Eloy Velasco, enviara la investigación sobre Sánchez al tribunal superior murciano, donde está aforado. Ahora, el TSJRM les ha dado la razón

Las sospechas de la intervención del Gobierno en el caso, uno de los más importantes que investigan la corrupción en el PP, obligó a dar explicaciones al propio Maza -propuesto para fiscal general por el propio Catalá y nombrado por el Consejo de Ministros- que negó que hubiera actuado por presiones del Ejecutivo. "Mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales. Es insensato pensar que puede haber presiones a todas las fiscalías", dijo. Después añadió que dio esa orden tras consultar a la Secretaría Técnica de la Fiscalía y a los cuatro fiscales de Sala del Supremo.

"Mientras sea fiscal general del Estado no voy a permitir en ningún caso que a un ciudadano español, sea político o no, hombre o mujer, mayor o pequeño, se le siga un procedimiento por la fiscalía si yo veo que no hay motivo para ello, y me da igual lo que se pueda pensar de implicaciones políticas, sea por un partido u otro", llegó a decir el fiscal general ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde tuvo que comparecer a petición de todos los grupos de la oposición para explicar el incidente.

Pero los jueces, al menos en dos ocasiones, han desbaratado los planes del fiscal general avalados por el ministro. El primero en hacerlo fue el propio Velasco, que desoyó el escrito exculpatorio impuesto por Maza a Anticorrupción y decidió finalmente inhibirse a favor del TSJRM. En su exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional acusaba a Sánchez de pactar con uno de los conseguidores de la Púnica trabajos de reputación en internet a cambio de dinero público. El objetivo era mejorar su imagen de cara a las elecciones autonómicas en las que resultó elegido.

Hace sólo 13 días, el 25 de mayo, el TSJRM admitió a trámite el caso y nombró instructor al magistrado Enrique Quiñonero que, un día después, citó a declarar a Sánchez como imputado el 6 de junio. Ayer, inmediatamente después de tomarle declaración, Quiñonero volvió a tirar por tierra las posiciones del fiscal y el ministro, dio por terminadas sus diligencias en un tiempo récord y propuso juzgar al expresidente.

El procesamiento de Sánchez se produce solo cinco días después de la salida del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que dimitió después de que Infolibre publicara que es copropietario de una sociedad en Panamá. Catalá defendió públicamente a Moix hasta la víspera de su marcha. Tras aceptar su renuncia, Maza aseguró ante los medios que no veía "motivo alguno" para que la presentara.

Tanto el ministro como el fiscal general fueron reprobados por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de mayo con el apoyo de todos los grupos salvo el PP. Durante el debate, el PSOE les achacó "actuar como abogado defensor de los acusados de corrupción del PP". Ciudadanos les señaló como responsables de caer "en el precipicio de la pérdida de confianza absoluta en la independencia de la Justicia".

En el acto de su toma de posesión como ministro, Catalá declaró como uno de sus objetivos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quitar la investigación de los delitos a los jueces y entregársela a los fiscales. Pero su gestión del Ministerio Público, hasta el momento, no ha dejado de causarle problemas.