Un Maza 'conspiranoico' defiende el nombramiento y la actuación de Moix

Tenían mucho que explicar. El Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia. José Manuel Maza y Rafael Catalá. La oposición solicitó la presencia de los dos máximos responsables del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público tras el estallido del 'caso Lezo', en el que se investigan las presuntas irregularidades en el Canal Isabel II y que ha hecho que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ingresase en prisión incondicional. Todo esto después de una sesión de control muy calentita en la que Catalá ha sido la diana de la oposición.

Y justo la comparecencia se conoce hoy que se conoce que Maza recibió un informe oficial acompañado de las conversaciones que salpicaban a Manuel Moix en la operación Lezo el pasado 14 de febrero, ocho días antes de que le nombrara al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

Ha empezado el primero. Es su segunda intervención en pocas semanas, la primera fue para explicar los principios básicos de su mandato. Ahora asegura se presenta para contestar a todas las preguntas que le hagan los diputados. Desde un primer momento he mostrado mi plena disponibilidad para comparecer y responder a sus preguntas. Si no lo he hecho antes es porque no me han llamado antes".

El Fiscal General ha empezado asegurando que va a poner sobre la mesa "hechos evidentes y contumaces" frente a "fabulaciones conspirativas" sobre la supuesta connivencia con el Gobierno: por ejemplo la querella presentada por la Fiscalía en el 'caso Mercamadrid' o también la presentada contra el despacho del hermano del ministro Cristóbal Montoro.

Maza ha defendido después las políticas llevadas a cabo desde la fiscalía y ha repasado todas las que afectan a políticos y cargos públicos... Rato, Pujol, Dancausa, González.

Fiscales del 3 por ciento

Ha querido explicar también el relevo de los fiscales que llevan el caso del 3%. "Forma parte de la competencia de los fiscales jueces la distribución de los trabajadores de su plantilla. Eso es lo que ha ocurrido en el caso del 3%". El Fiscal ha asegurado que será pausado su relevo y que de momento seguirán trabajando. "Eso que tanto se ha proclamado, que se ha dado por hecho, que habíamos cesado a dos fiscales de un caso especialmente relevante no es en absoluto cierto: la realidad es que esos señores, a día de hoy y pendientes de mi decisión, siguen actuando en este procedimiento"

Ha justificado el relevo en base a dos principios: "Unidad de actuación y dependencia jerárquica".

Nombramiento de Moix

Después ha defendido el nombramiento de Manuel Moix como Fiscal Anticorrupción. "Acaso no ha sido la Fiscalía Anticorrupción la encargada de llevar este caso. Ha sido esta Fiscalía la que ha provocado los registros y la que solicitó la imputación de los más de 60 imputados y la que solicitó la prisión provisional de alguno de ellos, entre ellos, Ignacio González".

Sobre todas las polémicas de Moix, el Fiscal las ha despachado de la siguiente manera: "Se está poniendo el foco en cuestiones técnicas sin prueba de sus efectos perniciosos y generando una injusta desconfianza en la Fiscalía."

Para Maza, Manuel Moix está al servicio de la sociedad, del Estado de derecho y de todos los ciudadanos. Por último ha recordado que con él en el cargo no se ha paralizado ningún caso de corrupción.

La oposición no le cree

El primero en demostrar que Maza no ha convencido ha sido Enric Bataller, de Compromis: "Ha conseguido el récord de tener en contra a los fiscales, de tener una querella en su contra y de actuar en contra de lo establecido por el Ministerio Público. No es admisible que Moix entorpezca los procesos abiertos, ni se sitúe al lado de los corruptos."

En segundo lugar Lourdes Ciuró de la antigua Convergencia le ha preguntado a Maza si cree que la justicia es ciega y le ha recordado que se enteró por la prensa de que el fiscal anticorrupción no quería investigar a González. Le ha seguido Mikel Legarda, del PNV, quien ha recordado la deficiencia de origen de su nombramiento: "Había candidatos mejor preparados. Desde ese momento se despertaron todas las sospechas".

La diputada de ERC, Ester Capella, ha subido el tono y ha asegurado que la justicia española no funciona. "Hoy sí cuestiono su autonomía y que su actuación no responde a los fines que la Constitución le encomienda, es usted un Fiscal dependiente y no actúa sin el visto bueno del Gobierno". La diputada ha acabado pidiendo la dimisión.

Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha comenzado asegurando que la comparecencia no ha aclarado nada. Por ejemplo le ha preguntado a Maza si su nombramiento estaba condicionado a que eligiera a Moix al frente de Anticorrupción.

Ciudadanos no ha pedido la dimisión de Maza pero sí el cese de Moix: "En solo dos meses ha demostrado que no es el adecuado para el cargo. Ha puesto obstáculos en la investigación del caso Lezo. Desde hace muchos meses sabemos que presuntos corruptos estaban maniobrando en todo el entramado para que Moix fuera el elegido. Eso nos conduce a pensar que no es el más adecuado."

@nachoprendes "Hoy hablamos de la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en la Justicia y su funcionamiento" #CongresoCspic.twitter.com/07rK4WhcqU — Cs en el Congreso (@CsCongreso) 10 de mayo de 2017

Irene Montero, de Podemos, le ha preguntado nada más comenzar: "Si todo va bien y los medios difaman va a usted a tomar alguna medida legal contra todo lo que se ha publicado." Pregunta también si sabe qué magistrada pudo, supuestamente, dar el "chivatazo" a Ignacio González sobre la investigación de Lezo. "¿Cree usted en las casualidades? ¿Cómo se ha elegido al fiscal que quería Ignacio González y más después de que se publicase que usted estaba advertido?. Irene Montero ha pedido su dimisión, la de Moix y también la del señor Catalá. "Después de lo que ha sucedido con el fiscal de Murcia, con los fiscales del 3% y con los fiscales de la operación Lezo, ¿cómo no vamos a pedir su cese? La independencia judicial está en entredicho por culpa de ustedes."

@Jccampm : No ha despejado la plomiza apariencia de que bloquea y obstaculiza la acción de la justicia, al igual que el fiscal Moix. pic.twitter.com/25yTWFsIZs — PSOE Congreso (@gpscongreso) 10 de mayo de 2017

El portavoz del Grupo Socialista cree que comparecer tres veces en cinco meses es que su gestión es de "obituario". Juan Carlos Campo también pide el cese de Moix y reprocha la actuación de Maza: "No podemos reprobar hasta la fecha la gestión del Fiscal General del Estado".